Simon Cowell Speechless Lihat Penampilan Putri Ariani di Semifinal AGT 2023

PUTRI Ariani berhasil membuat juru America’s Got Talent (AGT) musim ke-18 2023 berkat lagu I Still Haven’t Found What I’m Looking For dari U2. Bahkan, Simon Cowell mengaku kehabisan kata-kata (speechless) saat harus memberikan komentar untuk Putri.

Usai penampilan Putri Ariani di semifinal ajang AGT, para juri America’s Got Talent 2023, yakni Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel kompak memberikan standing ovation. Tak hanya bernyanyi, penyanyi perempuan berusia 17 tahun juga bermain piano.

“Putri, aku sebenarnya speechless (tidak bisa berkata-kata) sekarang. Yang aku pikirkan, pertama, betapa indahnya suaramu, versi yang indah,” kata juri yang memberikan Golden Buzzer ke Putri, Simon.

Baca juga: Putri Ariani Hentak Istana Merdeka, Nyanyikan Rungkad dan Melati Suci

“Putri, jujur, ini alasan aku masih melakukan pekerjaan ini (produser) untuk momen seperti ini, karena itu sangat indah,” sambungnya.

Sementara itu, Sofia Vergara mengatakan bahwa penampilan Putri Ariani sangat indah dan sempurna.

Baca juga: Putri Ariani Diangkat Menjadi Duta Kekayaan Intelektual 2023

“Aku rasa aku belum pernah mendengar sesuatu yang lebih indah dalam hidupku. Itu spektakuler, setiap notasi, perasaanmu, itu luar biasa. Aku rasa ini sempurna,” tutur Sofia.

Heidi Klum mengatakan bahwa suara perempuan 17 tahun itu seperti malaikat. Heidi berharap Bono, vokalis band U2 bisa mendengar suara Putri Ariani.

Suaramu sangat indah dan aku berpikir dalam hati, mungkin inilah suara malaikat yang bernyanyi, sangat indah. Aku berharap Bono bisa mendengarnya, suaramu menakjubkan,” ucap Heidi.

Adapun, Howie Mandel mengatakan bahwa penampilan Putri sempurna. Tak hanya para juri, ara penonton yang menyaksikan secara langsung di Pasadena Civic Auditorium juga ikut terkesima. (Z-10)