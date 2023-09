Sunny Sandler Ikuti Bat Mitzvah untuk Film

PUTRI Adam Sandler, Sunny Sandler, menikmati bat mitzvah sebenarnya sebelum menjadi bagian dari film tentang bat mitzvah.

Sammi Cohen — yang menyutradarai aktor berusia 56 tahun itu dan keluarganya dalam film Netflix berjudul You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, adaptasi dari novel 2005 karya penulis Fiona Rosenbloom dengan judul yang sama — memberitahu PEOPLE bahwa mereka menikmati perayaan itu bersama keluarga Sandler sebelum memulai syuting film.

"Yang benar-benar lucu adalah tepat sebelum kami mulai mempersiapkan film ini, Sunny mengadakan bat mitzvah sungguhan," kata Cohen tentang putri Adam Sandler yang kini berusia 14 tahun.

"Jadi saya pergi ke upacara itu dan kami bisa mengalami bat mitzvah sungguhan kemudian pergi untuk membuat film. Itu adalah momen film kehidupan yang sangat menyenangkan."

Seperti diketahui, bat mitzvah merupakan sebuah ritual yang dilakukan remaja Yahudi. Cohen, yang sebelumnya membuat debut penyutradaraan mereka dengan film Hulu 2022 berjudul Crush, mengatakan perayaan itu "terasa sama menyenangkannya seperti pesta yang Anda lihat [di film]."

"Itu sangat, sangat menyenangkan. Dan lagi, itu adalah momen sempurna ketika kehidupan bertemu dengan film. Itu sungguh ajaib," lanjutnya.

Putri sulung Adam Sandler dan istrinya, Sadie, yang berusia 17 tahun, juga tampil dalam film tersebut.

"Stacy (Sunny Sandler) dan Lydia (Samantha Lorraine), sahabat sejati seumur hidup, selalu bermimpi memiliki bat mitzvah epik," demikian sinopsis resmi untuk film tersebut.

"Tetapi ketika cowok populer Andy Goldfarb (Dylan Hoffman) dan drama sekolah Yahudi datang di antara mereka, rencana sempurna mereka menjadi kocak."

Sinopsis tersebut melanjutkan dengan menyatakan bahwa film baru ini menceritakan komedi tinggi dan kecemasan remaja modern yang datang dengan keluarga, persahabatan, dan cinta pertama. (Z-1)