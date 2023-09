Malam Ini Kim Bum Gelar Fan Meeting di Jakarta, Ini Detail Acaranya

AKTOR K-drama Kim Bum yang terkenal karena perannya di film Boys Over Flowers, akan menggelar fan meeting pada Minggu (3/9) hari ini. Fan Meeting bertajuk “Between U and Me” itu digelar di Kempinski Grand Ballroom lantai 11, West Mall Grand Indonesia Shopping Mall, pukul 19.00 WIB

Dalam acara nanti malam, Kim Sang-bum atau dikenal sebagai Kim Bum mengaku akan menampilkan lagu spesial untuk ditunjukkan pada para penggemarnya di Indonesia.

"Selama ini sudah menunggu ingin bertemu penggemar di Indonesia, penggemar juga menungguku. Jadi, selama masa itu ada satu lagu yang didengar dan secara spesial akan diperdengarkan pada penggemar di Indonesia," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (2/9).

Kim Bum mengatakan lagu ini sering dia dengarkan pada masa penantiannya bertemu penggemar di Indonesia sejak kedatangannya pada tahun 2010 dalam acara jumpa penggemar pula.

Selain bernyanyi, Kim Bum juga akan menampilkan tariannya "Kalian bisa mendengar suaraku, dance juga," tutur aktor yang salah satunya dikenal melalui perannya sebagai angota grup F4, So Yi-jung.

Tiket bisa ditukarkan mulai hari ini pukul 11.00 hingga 14.00 WIB di Lobby Kempinski, Grand Ballroom, West Mall Grand Indonesia Shopping Mall.

Dia lalu ditanya arti penggemar untuknya, dan menjawab penggemar membuatnya lebih bersemangat. Saat tidak bekerja, dia mengaku kerap membaca surat-surat yang dikirimkan penggemar termasuk secara daring.

"Saat beristirahat, tidak ada pekerjaan pun, aku selalu melihat pesan-pesan yang dikirimkan penggemar, surat atau secara daring. Ini menjadi kekuatan untukku. Semoga semua cinta itu bisa dikembalikan kepada penggemar besok ya," kata Kim Bum.

Susunan Acara 2023 Asian Fan Meeting 'Between U and Me' di Jakarta, Minggu, 3 September 2023

Open Gate: pukul 17.00 WIB

Group Photo Session: pukul 17.30 WIB

Door Open: pukul 18.00 WIB

Show Start: pukul 19.00 WIB

Hi-Bye Session: pukul 21.00 WIB

Kim Bum diketahui mulai aktif di dunia seni peran hampir dua dekade dan selama itu telah berpartisipasi dalam sejumlah drama dan di antaranya populer di Indonesia termasuk "Boys Over Flowers", "The Woman Who Still Wants To Marry", "Hideen Identity", "Law School", "Ghost Doctor", "Tale of the Nine-Tailed”, "Tale of the Nine Tailed 1938." (Ant/Z-4)