Tofu Reunion Rilis Dua Single Sekaligus

TOFU Reunion melakukan comeback pada 2023 dengan merilis dua single baru sekaligus, Selamat Ulang Tahun dan I Miss You Now Baby.

Selain merilis dua single baru itu, Tofu Reunion berencana merekam ulang lagu-lagu hits mereka dengan aransemen baru mereka.

Tofu berdiri sebagai trio vokal pada 1999, yang terdiri atas FLa, Uya, dan Anton. Mereka merilis album pertama pada 2001 di bawah label musik BMG Indonesia.

Pada 2003, terganti pergantian dormasi dengan Uya digantikan oleh Arief.

Album keempat yang bertajuk The Best of Tofu dirilis melalui label Sony Music Indonesia pada 2006. Kemudian, pada 2007, Tofu memutuskan vakum karena kesibukan masing-masing anggotanya.

Pada 2019, Tofu melakukan comeback dengan formasi lengkap (FLa, Uya, Anton, dan Arief) dengan nama Tofu Reunion di ajang 90's Festival 2019 di Kemayoran.

Kini, Tofu Reunion merilis dua single baru sekaligus. Mereka berharap meramaikan Industri Musik Indonesia dengan karya mereka diterima oleh semua kalangan, segala usia. (RO/Z-1)