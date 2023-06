Kesha Hampir Mati Usai Jalani Pembekuan Sel Telur

PENYANYI Amerika Serikat (AS), Kesha, 36, baru-baru ini, menceritakan dirinya pernah hampir mati usai menjalani prosedur pembekuan sel telur.

Pelantun Take It Off itu mengungkapkan pengalaman yang menakutkan itu baru saja dialami awal tahun ini.

“Saya hampir mati pada Januari,” ujar penyanyi yang memiliki nama asli Kesha Rose Sebert itu, dikutip dari MusicNews, Rabu (21/6).

Kesha menjalani prosedur pembekuan sel telur pada akhir tahun lalu. Namun, setelah beberapa minggu kemudian, di tengah pertunjukkan di Bahama, tepat pada malam Tahun Baru, tiba-tiba fisiknya melemah dan tidak mampu untuk berjalan.

Kesha kemudian tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Di sana ia baru menyadari bahwa ia telah mengalami komplikasi serius yang disebabkan prosedur pembekuan sel telur itu.

Kesha lalu dipindahkan ke rumah sakit di Miami, dekat dari tempat tinggalnya selama sembilan hari.

“Saya akhirnya merasa pulih, tetapi butuh beberapa bulan. Sungguh, itu mengerikan," kata dia.

Kesha telah memutuskan membekukan sel telurnya karena dia memiliki album baru yang akan dirilis pada saat itu dan dia ingin lebih banyak waktu untuk pekerjaannya. Ia juga telah mempertimbangkan untuk tidak ingin terburu-buru memiliki anak.

"Saya hanya mengambil alih kesehatan reproduksi saya di tangan saya sendiri. Saya mendukung semua orang melakukan itu dan (menghormati) tubuh kalian," kata seniman itu tentang prosedur tersebut.

Diketahui sebelumnya Kesha juga sempat didiagnosis menderita penyakit autoimun CVID (common variable immunodeficiency) pada 2022. (Z-1)