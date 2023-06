Olivia Rodrigo Luncurkan Single Terbaru Berjudul Vampire

PENYANYI asal Amerika Olivia Rodrigo telah mengkonfirmasi peluncuran single terbarunya, Vampire. Lagu tersebut menandai kembalinya Rodrigo bermusik sejak album terakhirnya yang keluar pada 2021, Sour.

Rodrigo mengunggah ke Instagram dengan menampilkan foto hitam-putih, mengenakan dua bandaid ungu di lehernya dengan inisial tanggal peluncuran 30 Juni.

Menurut siaran pers, lagu Vampire terinspirasi dari suara seorang artis yang memegang kendali penuh, menjiwai dengan rasa kedewasaan, dan kepercayaan diri yang berani. Dengan lagu Vampire, Rodrigo siap untuk memulai babak baru yang menarik.

Baca juga: Olivia Rodrigo Tambah Piala untuk Best Pop Vocal Album lewat “Sour”

Akun Instagram resmi film sekuel, Twilight, mengomentari postingan tersebut hitam putih tanggal peluncuran lagu Vampire.

“Sudah menunggu akan hari ini! Mimpi yang benar-benar menjadi kenyataan,” tulis akun resmi Twillight.

Baca juga: Olivia Rodrigo: driving home 2u (a SOUR film) Tayang Besok

Banyak label dan selebritas juga membagikan kegembiraan mereka untuk Rodrigo, termasuk sesama penyanyi Kid Laroii, Conan Grey dan Camila Cabello, serta akun Instagram resmi.

Sejak awal Juni 2023, beranda situs web Rodrigo diubah menjadi penghitung waktu mundur hingga 30 Juni. Dalam postingan Instagram sebelumnya, Rodrigo meyakinkan para penggemar bahwa akan ada hal-hal baru dalam waktu dekat.

Rodrigo juga menegaskan bahwa, seperti halnya dengan Sour, dia terus menulis musik di kamar tidurnya. Baru-baru ini, Rodrigo memposting klip ke Instagram Stories tentang dirinya dan Nigro (kolaboratornya) yang sedang mengerjakan lagu berbasis piano.

Penyanyi Deja Vu itu dengan cepat mendapatkan popularitas sejak dia merilis album debutnya Sour pada 2021. Dinamakan dalam daftar Forbes 30 under 30 dan Woman of the Year oleh Billboard pada usia 19 tahun, Rodrigo telah membuktikan dirinya.

Tuduhan Plagiarisme

Pertama kali muncul di layar pada usia 12 tahun, Rodrigo mendapatkan ketenaran dengan membintangi acara Disney Channel. Namun, hasratnya untuk menulis lagu tetap ada dan beberapa karyanya ditampilkan dalam pertunjukan yang dia ikuti.

Pada Januari 2021, dia merilis single pertamanya dengan namanya, Drivers License, yang akan dia tampilkan di Grammy. Sejak saat itu, tidak ada yang menghentikannya.

Dua single lagi, Deja Vu dan Good 4 U, mendahului perilisan album pemenang Grammy Sour. Lagu-lagunya membuat industri musik terguncang oleh penyanyi berusia 19 tahun itu.

Namun, perjalanan Rodrigo tidaklah mudah. Karier musiknya telah dikelilingi oleh kontroversi sejak dimulai. Tiga dari 11 lagu di Sour menghadapi tuduhan plagiarisme.

Hal ini memaksa Rodrigo untuk memberikan kredit kepada Taylor Swift dan Jack Antonoff dua kali, pertama untuk 1 Step Forward, 3 Steps Back karena kemiripannya dengan New Year’s Day milik Taylor Swift dan Deja Vu yang dibilang mirip dengan Cruel Summer milik Taylor juga.

Single hit Rodrigo Good 4 U juga dituduh mengambil sampel Misery Business Paramore sehingga Rodrigo memberikan kredit penulisan lagu kepada Hayley Williams dan Joshua Farro dari Paramore. Ini merupakan pukulan keras bagi Rodrigo yang mengubah dan menulis sendiri lagu-lagunya.

Tuduhan plagiarisme bukan satu-satunya reaksi yang dihadapi Rodrigo. Sour adalah album yang didedikasikan untuk pengalaman Rodrigo menghadapi patah hati dan menjalani hubungan sebagai gadis remaja.

Meskipun ini membantunya mendapatkan banyak pengikut dengan remaja yang terkait dengan pengalamannya, dia juga menghadapi banyak kritik karena lagunya terlalu kekanak-kanakan.

Hal itu didukung dengan bungkamnya Rodrigo saat sesama penyanyi, Joshua Bassett dan Sabrina Carpenter, menjadi sasaran ancaman pembunuhan dan kebencian dari para penggemar Rodrigo. Basset dan Rodrigo pernah berkencan dan dia menulis beberapa lagu di album tentang dia.

Meskipun karirnya dibombardir dengan tuduhan plagiarisme, sinkronisasi bibir, ketidakdewasaan, dan lebih serius lagi sikap diamnya selama kebencian ekstrem yang dihadapi oleh Bassett dan Carpenter. Namun, Rodrigo terus memecahkan rekor dan memenangkan penghargaan dengan melakukan apa yang dia sukai. Penyanyi muda berdarah Filipina-Amerika telah membuat nama dan dirinya sendiri sebagai bintang yang akan datang dan bahkan mungkin artis generasi ini. (Z-10)