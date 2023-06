Lagu Spring Day Kembali Naik ke Peringkat 48 di Top 50 Melon Chart

LAGU Spring Day dari grup musik BTS kembali berada dalam Top 50 di Melon Top 100. Lagu ini bertengger di peringkat ke-48.

Lagu populer Spring Day oleh BTS pada tahun 2017 sebelumnya telah mencapai lebih dari 400 juta streaming di Spotify dan menjadi lagu ke-12 mereka yang mencapai prestasi tersebut.

Diluncurkan pada 13 Februari 2017 sebagai lagu utama dari album repackage 'You Never Walk Alone', lagu ini dikenal sebagai ‘Zombie Song’ karena tetap bertahan di tangga lagu real time dalam waktu yang lama.

Diketahui, Spring Day tidak pernah turun dari tangga lagu selama sekitar 7 tahun dengan tetap berada di tangga lagu Hit 24 dan top100.

Dalam sebuah pernyataan, Suga dan RM mengungkapkan bahwa inspirasi lagu Spring Day didasarkan pada pengalaman pribadi RM saat kehilangan seorang teman.

RM juga mengungkapkan bahwa Ia terinspirasi oleh film Snowpiercer karya Bong Joon Ho dan buku The Ones Who Walk Away From Omelas karya Ursula K. Le Guin.

Ada juga teori penggemar yang menyatakan bahwa video musik tersebut juga memiliki keterkaitan dengan insiden tersebut, seperti tumpukan pakaian dan sepatu yang terdampar di pantai. Namun, BTS tidak mau mengonfirmasi apakah Spring Day benar-benar terinspirasi oleh Insiden Feri Sewol.

Pada 16 April 2014, terjadi tragedi Feri Sewol. Kapal pesiar MV Sewol sedang dalam perjalanan dari Incheon menuju Pulau Jeju terbalik. lLbih dari 300 orang, termasuk sekitar 250 siswa sekolah menengah, kehilangan nyawa mereka saat kapal tenggelam.

Selama bertahun-tahun setelah peristiwa mengerikan dan tragis ini, kehidupan orang-orang yang telah hilang dihormati dengan berbagai cara, terutama melalui pita kuning yang menjadi simbolnya. Pita kuning ini dianggap sebagai penghargaan kepada mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan tersebut, dan dapat dilihat dengan jelas dalam video musik Spring Day.

Selain itu, Jin dari BTS menyatakan bahwa lagu ini menggambarkan peristiwa yang menyedihkan namun juga berbicara tentang rasa kerinduan.

"Ini tentang peristiwa menyedihkan, seperti yang Anda katakan, tapi ini juga tentang kerinduan," kata Jin, menjelaskan isi lagu Spring Day.

Lagu Spring Day telah memikat banyak pendengar musik Kpop dan juga mencuri perhatian dunia dengan melodi yang sedih dan lirik yang dalam.

Hal ini dapat dilihat dari kata-kata pertama dalam lagu tersebut, yaitu 'bogoshipda' yang berarti 'aku merindukanmu'. (Z-10)