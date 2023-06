Gandeng Ashira Zamita, After Nourway Rilis Hilang Rasa

AFTER Nourway, modern pop duo asal Jakarta, menggaet penyanyi perempuan Ashira Zamita untuk menghadirkan lagu kolaborasi bertajuk Hilang Rasa.

Duo yang beranggotakan Vino (vokalis) dan Rafi (piano) itu kembali mengambil inspirasi lagu dari percintaan yang sudah berakhir dalam karya anyar tersebut.

"Hilang Rasa ini ya nyeritain tentang orang atau pasangan yang udah enggak ada rasa dan memilih pergi. Tapi semua orang di sekitarnya ngeliat kalau mereka ini baik-baik saja,"ujar Vino, dikutip Kamis (8/6)

Lagu Hilang Rasa menjadi lagu galau yang diciptakan serta diproduseri After Nourway bersama SEEK.

Dengan adanya sentuhan suara Ashira dalam Hilang Rasa, lagu berdurasi 3.5 menit tersebut berhasil menjadi perpaduan ciamik.

Lewat kolaborasi itu pula, After Nourway untuk pertama kalinya menghadirkan lagu berbahasa Indonesia.

Sebelumnya, mereka mengeluarkan beberapa lagu berbahasa Inggris. Terakhir berjudul No Good In Goodbye, yang dirilis April 2023.

"Pembuatan lagu ini kurang dari sebulan. Awalnya agak bingung untuk musiknya karena mau kita pertama kali mencoba keluar dari zona nyaman dari lagu Bahasa Inggris ke nuansa Indonesia. Tapi pas udah jadi demonya, wih asyik juga," kata Rafi.

Harapannya, dengan lagu baru tersebut, karya After Nourway dapat semakin dikenal oleh para pecinta musik di Indonesia.

Hilang Rasa sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platforms di Indonesia.

Sementara itu ada juga Official visualizer yang dirilis bersamaan dengan rilisnya lagu dan dapat ditonton di kanal After Nourway.

After Nourway, mulai dikenal setelah debut pada April 2021 dengan lagu We Used To.

Beberapa bulan kemudian, single kedua mereka, Never Mine dirilis. Pada 2022, lagu tersebut bisa menduduki peringkat pertama di Spotify Viral Charts di Indonesia. (Ant/Z-1)