Film Why Do You Love Me Resmi Rilis Poster dan Trailer

Di pertengahan tahun 2023 ini, Max Pictures menghadirkan film berjudul Why Do You Love Me. Film arahan sutradara Herwin Novianto ini, akan hadir di seluruh bioskop seluruh Indonesia pada tanggal 29 Juni 2023.

Film Why Do You Love Me menceritakan tentang tiga laki-laki berusia dua puluhan memulai perjalanan darat ke Surabaya berharap mendapatkan pengalaman seksual pertama mereka. Baskara (Adipati Dolken), seorang penderita saraf lumpuh, Danton (Jefri Nichol) dengan tumor otak yang melumpuhkan bagian bawah tubuhnya, dan Miko (Onadio Leonardo) penderita retinitis pigmentosa, yang membuatnya buta total. Dan, mereka tidak akan membiarkan apa pun menghalangi mereka.

Herwin Novianto mengungkapkan, film ini melakukan syuting di 7 kota. "Syutingnya di 7 kota, sangat berkesan. Kesulitannya, karena kondisi masih pandemi. Bahkan kita sampai harus break lebih dari 2 bulan, untuk mendapatkan ijin syuting. Padahal, waktu itu tinggal 3 hari syuting lagi," ungkapnya.

Memerankan tokoh Baskara, Adipati Dolken juga merasa sangat senang film Why Do You Love Me segera tayang." Senang banget film ini akan segera tayang di bioskop. Ini ada film yang gue tunggu-tunggu. Saat syuting juga menyenangkan, perjalanannya dan bonding antara para karakter dan crew nya.. kita shooting sambing traveling, seru banget!" terangnya.

Sedangkan Onadio, yang sebelumnya hadir lewat film Hello Ghost mengaku, di film ini ia keluar dari zona nyamannya." Proses shooting ini cukup lama karna kita shooting di 7 kota, terus mungkin ini salah satu film yang gua keluar dari comfort zone gua juga dan salah satu film yang menurut gua touchy banget," jelasnya.

Sementara itu, Jefri Nicol berharap, film ini bisa menghibur dan memberi banyak pesan moral untuk penonton." Semoga film ini bisa menghibur dan menjadi tontonan yang mengispirasi, karena dari banyak nya keterbatasan dalam hidup kita itu tidak akan menjadi penghambat kalau kita punya semangat yang besar," tutupnya. (B-4)