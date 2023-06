Dokter dan Selebgram Oky Pratama Mengembangkan Bisnis di Luar Kecantikan

Dokter lulusan American Academy of Aesthetic Medicine, Oky Pratama mengembangkan bisnis tidak hanya di bidang kecantikan. Dia merupakan selebgram dan mulai merambah bisnis lain di luar bidangnya seperti properti, perkebunan sawit, restoran, clothing hingga media di YouTube Opra Entertainment.

Pria yang lahir pada 10 Juli 1991 ini mengaku memiliki bisnis kecantikan, Bening's, yang dimulai pada 2017 di Jambi. dan kini telah mencapai 66 cabang di banyak kota.

Dari situ, usahanya melebar ke bisnis skincare. Ia membawahi Bening's Skincare dan Bening's Technology Industry sebagai pabrik pembuatan skincare.

Beberapa waktu lalu, ia juga memiliki program sendiri di Trans TV, berjudul Yuk Sehat Bersama dr Oky Pratama. Gelar The Alpha Under 40 dan Man of Humility dari HighEnd Magazine dan GenT Asia dari Tattler juga diraihnya.

Selain itu dia pernah mendapatkan penghargaan melalui Bening;'s Clinic yang berhasil menyabet dua rekor MURI sebagai klinik kecantikan dengan perangkat laser jenis terbanyak di Indonesia dan skincare produksi dokter dengan penjualan di ecommerce terbanyak di Indonesia.

Belum cukup, dr Oky Pratama juga meraih Best in Beauty Clinic, Best in Skincare yang mendapatkan sertifikasi resmi. "Thank God Bening's Clinic dan Bening's Skincare memenangkan Superbrand 2022. Terharu dan Bangga Sekali. Hasil pemenang berdasarkan Survei Nielsen yang akurat," ujar dr. Oky Pratama di laman Instagramnya. (B-4)