Yuk Kepoin Profil Salma Salsabil, Juara I Indonesia Idol 2023

SALMA Salsabila, berhasil menjadi juara 1 di ajang Indonesian Idol 2023. Dengan membawakan lagu berjudul Menghargai Kata Rindu yang kini telah menjadi single perdananya.

Dalam ajang grand final yang menyaingi Nabila Taqiyyah, Salma berhasil menampilkan tampilan yang penuh energik dengan memberikan lagu Just The Way You Are hingga akhirnya meraih juara I Idol Season XII, Pada Senin (22/5) lalu.

Sebelumnya, baik Salma Salsabila asal Probolinggo ataupun Nabilah Taqiyyah asal Aceh sejatinnya memiliki kemampuan menyanyi dan aksi panggung yang sangat luar biasa. Keduanya berhasil memukau pubik terutama para dewan juri dalam penampilan terakhir mereka tadi malam.

Pada saat itu, dalam pangung Indonesia Idol salah satu juri, Bunga Citra Lestari engatakan, siapa pun yang menang, dengan kualitas yang dimiliki Salma dan Nabilah saat ini, mereka sebenarnya sudah merupakan pemenang. BCL pun meminta keduanya untuk enjoy perform di atas panggung yang merupakan penampilan akhir mereka.

Salma keluar sebagai pemenang setelah hasil voting akhir unggul atas Nabilah. Salma terlihat sangat bahagia begitu namanya diumumkan sebagai pemenang oleh Boy William. Sambil memeluk Nabilah, Salma tak kuasa membendung air matanya. Dia pun menangis haru.

Prosesi penyerahan hadiah dilakukan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Angela Tanoesoedibjo tadi malam, di bilangan Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Atas kemenangan ini, Salma mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 150 juta dan satu unit mobil. Sementara Nabilah mendapatkan uang tunai sebesar Rp 100 juta dan satu unit mobil.

Lantas, siapakah sosok Salma Salsabila itu ? Yuk langsung saja mari kita kepoin profilnya.

Profil Salma Salsabil

1. Nama: Salma Aliyyah Putri Mandaya

2. Nama panggung: Salma Salsabil

3. Tempat, tanggal lahir: Probolinggo, 12 Februari 2002

4. Umur: 21 tahun

5. Agama: Islam Pendidikan:

6. Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta (mahasiswa Fakultas Penyajian Musik)

7. Akun Instagram: @salmasalsabil12

8. Akun TikTok: @slmlyyh12

9. Kanal YouTube: Dominic Music

Itulah profil dari Salma Salsabil, Juara pertama Indonesian Idol 2023 season 12 yang berasal dari Probolinggo Jawa Timur. (Z-10)