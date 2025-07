Profil Connie Francis, Penyanyi Pretty Little Baby yang Sezaman dengan Elvis Presley

Connie Francis(Dok. Facebook Connie Francis)

CONNIE Francis kembali menemukan popularitasnya di era ini berkat lagunya, Pretty Little Baby, viral di media sosial. Lagu tersebut banyak digunakan pengguna media sosial untuk latar video mereka. Francis dikabarkan meninggal dunia pada usia 87 tahun, pada Kamis (17/7), setelah menderita sakit nyeri yang cukup parah.

Francis adalah salah satu penyanyi paling populer pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, dengan lagu-lagu hits seperti Who’s Sorry Now?, My Heart Has A Mind Of Its Own, Where the Boys Are, dan Don't Break The Heart That Loves You. Ia juga menjadi perempuan pertama yang meraih posisi No. 1 di Billboard Hot 100 dengan lagunya Everybody’s Somebody’s Fool pada tahun 1960.

Penyanyi yang hidup sezaman dengan Elvis Presley dan Brenda Lee ini lahir dengan nama Concetta Franconero di Newark, New Jersey, pada tahun 1937. Sejak usia 4 tahun, ia mulai ikut serta dalam kontes bakat dan pagelaran, atas dorongan ayahnya, dengan bernyanyi dan memainkan akordeon. Kemudian, ia mulai tampil di acara TV dan menjadi penampil utama di NBC’s Startime Kids. Ia memilih Connie Francis sebagai nama panggungnya.

Francis kemudian menandatangani kontrak rekaman dengan MGM Records pada tahun 1955, tetapi sebagian besar single awalnya tidak sukses. Label tersebut hampir memutuskan kontraknya, tetapi ayahnya meyakinkannya untuk merekam versi Who’s Sorry Now? sebagai upaya terakhir untuk meraih hit pada tahun 1957.

“Saya punya 18 rekaman yang gagal,” kata Francis kepada UPI (United Press International) pada tahun 1996, dikutip Media Indonesia dari People pada Kamis (17/7).

“Dia ingin saya merekam lagu yang ditulis pada tahun 1923. Saya bilang, ‘Lupakan saja — anak-anak di American Bandstand akan tertawa sampai saya dikeluarkan dari acara'." imbuhnya.

Lagu Who’s Sorry Now? juga tidak berhasil. Hingga debutnya di American Bandstand Dick Clark pada tahun 1958. Lagu itu kemudian menjadi hit di Amerika Serikat dan Inggris. Francis dan Clark pun menjalin persahabatan seumur hidup.

Karier Francis berkembang dengan lagu-lagu hit berikutnya seperti My Happiness, Lipstick on Your Collar, dan Among My Souvenirs. Albumnya pada tahun 1959, Connie Francis Sings Italian Favorites, menjadi yang paling sukses, dan lagu Everybody’s Somebody’s Fool pada tahun 1960 menjadi hit nomor satu pertamanya di Amerika Serikat. Lagu ini menjadikanya sebagai solois perempuan pertama yang meraih Billboard Hot 100, yang diluncurkan pada tahun 1958.

Francis juga meraih kesuksesan internasional, sebagian berkat rekaman ulang lagunya dalam berbagai bahasa. Dia memiliki dua lagu No. 1 lainnya, yaitu My Heart Has A Mind Of Its Own (yang mencapai puncak tangga lagu hanya tiga bulan setelah Everybodys Somebody’s Fool) dan Don’t Break The Heart That Loves You.

“‘Saya berada di puncak dunia dan belum tahu apa itu (sebuah) masalah,’” katanya kepada PEOPLE pada 1992 tentang awal kariernya.

Francis juga tampil dalam beberapa film pada 1960-an, termasuk film hit 1960 Where the Boys Are, sebuah komedi romantis remaja yang dibintangi bersama George Hamilton yang masih muda.(M-2)