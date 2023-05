Daftar Film dan Drakor yang Dibintangi Suho Exo

SUHO Exo atau Kim Jun-myeon selain merupakan Idol Ia juga berprofesi sebagai aktor. Pemimpin Exo ini bahkan telah terlibat dalam berbagai judul serial drama sejak debutnya pada 2012.

Melihat penampilan Suho Exo di layar kaca, berakting bersama aktor lainnya, tentunya akan memberikan pengalaman yang menarik bagi penggemar.

Suho Exo debut akting pertama dalam serial drama To the Beautiful You pada 2012. Ia memerankan cameo sebagai dirinya sendiri.

Setelah itu, ia mendapatkan peran utama dalam drama The Universe's Star pada 2017. Dalam drama ini dia berhasil menunjukkan kepiawaian aktingnya dan mendapatkan pujian atas penampilannya yang memikat.

Pada 2019, Suho Exo memainkan peran utama dalam film drama musikal Middle School Girl A. Ia memerankan karakter seorang pria yang jatuh cinta pada seorang siswi SMA yang memiliki rahasia kelam.

Penampilannya yang tulus dan emosional dalam film ini memperlihatkan kemampuan aktingnya yang berkembang.

Selain itu, Suho juga telah berpartisipasi dalam berbagai proyek akting lainnya, termasuk serial drama seperti Rich Man (2018) dan How Are U Bread (2016). Dalam setiap peran yang ia ambil, Suho berusaha keras untuk memberikan interpretasi yang autentik dan menghadirkan emosi yang kuat kepada penonton.

Ini daftar lengkap drama dan film yang dibintangi Suho Exo.

Film

1. The Present (2019)

The Present merupakan film komedi yang bercerita tentang seorang teknisi listrik bernama Sang Goo (Shin Ha Kyun) yang melakukan perjalanan waktu dari tahun 1969 hingga 2019 dan bertemu dengan Ha Neul (Suho) dan Bo Ra (Kim Seul Gi), seorang pengusaha muda yang bermimpi mengembangkan kamera pencitraan termal. Film ini bermitra dengan Samsung Electronics untuk memperkenalkan "C-Lab Outside," sebuah program yang memberikan dukungan untuk perusahaan pemula, dan IGNIS, lini baru kamera pencitraan termal Samsung.

2. Student A (2018)

Dirilis pada tahun 2018, dalam drama tersebut, Suho Exo memerankan karakter Jae Hee. Drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Yang menarik, Suho tampil dengan rambut berwarna pirang. Cerita drama ini mengisahkan tentang Jae Hee, seorang mahasiswa yang secara tak sengaja bertemu dengan Jang Mi Rae. Jang Mi Rae adalah seorang siswi yang pendiam dan memiliki hobi bermain game online. Sejak saat itu, keduanya mulai memiliki hubungan yang saling terjalin satu sama lain.

3. One Way Trip (2016)

Dalam film ini, Suho Exo memerankan karakter Sang Woo. Idol yang lahir pada tanggal 22 Mei 1991 ini berakting bersama Ji Soo, Kim Hee Chan, dan Ryu Joon Yeol. 'One Way Trip' pertama kali ditayangkan pada Festival Film Internasional Busan pada tahun 2015. Cerita film ini berkisah tentang Sang Woo yang bercita-cita masuk akademi militer. Namun sebelum Sang Woo pergi, ketiga sahabatnya, yaitu Yong Bi, Ji Gong, dan Doo Man, mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama. Namun, keempat teman tersebut tanpa sengaja menjadi saksi pembunuhan. Alih-alih bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka justru saling menyalahkan satu sama lain. Inilah saat di mana persahabatan mereka diuji.

Serial Drama

1. Hip (JTBC / 2023)

Suho Exo akan menjadi pemeran utama dalam drama serial terbaru yang berjudul 'Hip'. Drama ini direncanakan akan dirilis pada tahun 2023. Suho akan beradu akting dengan aktris Han Ji-min dan Lee Min-ki dalam peran utama dalam drama ini.

Drama ini akan disutradarai oleh Kim Suk-yoon, yang sebelumnya mengarahkan drama My Liberation Notes. Sementara itu, naskah drama ini akan ditulis oleh Lee Nam Kyu, yang sebelumnya terlibat dalam drama The Light in Your Eyes yang juga dibintangi oleh Han Ji-min.

2. Rich Man (MBN-Dramax / 2018)

Drama ini merupakan adaptasi dari serial populer Jepang yang memiliki judul yang sama. Dalam drama tersebut, Suho Exo memerankan karakter Lee Yoo-chan, seorang programmer. Ia beradu akting dengan Ha Yeon-soo yang memerankan karakter Kim Bo-ra.

Cerita drama ini mengisahkan tentang Lee Yoo-chan, seorang pria yang sangat cerdas sehingga berhasil menjadi CEO perusahaan IT yang ia dirikan sendiri yang bernama Next One, dan menjadi orang kaya. Namun, Lee Yoo-chan memiliki kekurangan yaitu kesulitan mengingat wajah orang.

Di sisi lain, Kim Bo-ra adalah seorang gadis desa yang cerdas dan memiliki ingatan yang tajam. Ia kuliah di Seoul, namun pada tahun terakhir kuliahnya, ia mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu dengan Lee Yoo-chan.

3. The Universe's Star (MBC / 2017)

Dalam drama ini, Suho Exo memerankan karakter Woo Joo (Suho). Serial yang ditayangkan pada tahun 2017 tersebut mengisahkan tentang seorang gadis berusia 19 tahun yang meninggal dalam kecelakaan dan kemudian menjadi malaikat maut yang diberi nama Byul. Namun, yang menarik, Byul malah jatuh cinta pada Woo Joo, dan karena itu, ia berusaha menyelamatkan Woo Joo dari kematian.

4. How Are You Bread (2016)

Dalam drama tersebut, Suho dari Exo memerankan karakter Han Do-woo dan berakting bersama Lee Se-young. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta antara seorang patissier jenius bernama Han Do-woo (diperankan oleh Suho Exo) dengan seorang penulis acara televisi bernama Noh Mi Rae (diperankan oleh Lee Se-young).

Pada awalnya, Noh Mi-rae mengajak Han Do-woo untuk bekerja sama dalam sebuah program yang berjudul Top 3 Bakery Kings. Namun, Han Do-woo menolak ajakan tersebut. Namun, melalui ajakan tersebut, hubungan antara keduanya mulai tumbuh menjadi lebih dekat.

5. Exo Next Door (2015)

Drama ini sesuai dengan judulnya, diperankan oleh anggota Exo dan memiliki genre komedi romantis. Cerita drama ini berkisah tentang seorang gadis bernama Yeon Hee (Moon Ga-young) yang memiliki sifat pemalu dan canggung. Namun, keadaannya semakin rumit ketika anggota-anggota Exo secara kebetulan pindah dan menjadi tetangganya.

6. Prime Minister & I (KBS2 / 2013-2014)

Dalam drama tersebut, Suho Exo tampil dalam episode 10 hingga 12 dengan memerankan karakter Han Tae-woong. Han Tae-woong digambarkan sebagai teman dari Lee Bum-soo dan anak tiri YoonA. Selain itu, Han Tae-woong juga merupakan anggota band gereja.Cerita drama ini mengisahkan tentang kisah cinta antara Kwon-yool, seorang perdana menteri, dengan Nam Da-jung, seorang wartawan infotainment. Konflik dimulai ketika Nam Da-jung mengincar Kwon-yool untuk mendapatkan pemberitaan yang berharga, namun akhirnya keduanya malah saling jatuh cinta satu sama lain.

7. To The Beautiful You (SBS / 2012)

Debut drama Suho Exo terjadi pada tahun 2012 dengan serial televisi To the Beautiful You, yang ditayangkan di stasiun televisi SBS. Drama ini merupakan adaptasi dari manga yang berjudul Hana Kimi. Cerita drama ini mengisahkan tentang seorang gadis yang menyamar sebagai siswa di sekolah khusus pria agar bisa mendekati pria yang menjadi idola baginya. Dalam drama ini, Suho Exo dan anggota lainnya membuat penampilan khusus sebagai cameo, tampil menyanyi di hadapan para murid sekolah. (Z-10)