Ren Nu'Est 'Comeback' dengan Album Solo

PENYANYI Choi Min-ki atau dikenal sebagai Ren, personel grup Nu'Est bersiap untuk melakukan debut solo dalam waktu dekat. Ren (Choi Min-ki) sedang mempersiapkan album solo pertamanya yang dijadwalkan rilis pada bulan Juni.

“Tolong tunjukkan banyak dukungan saat Ren menghadapi tantangan baru," kata agensi Big Planet Made, seperti disiarkan Soompi, Kamis (18/5).

Dilansir dari Antara, diketahui Ren memulai debutnya sebagai anggota Nu'Est pada tahun 2012, dan sejak itu dia telah merilis banyak lagu populer serta membintangi musikal seperti Jamie dan Hedwig and the Angry Inch.

Meskipun Ren sebelumnya merilis lagu solo termasuk Loco (9:00 pm), paradise, You & I, dan Rocket Rocket namun, album solo kali ini akan menandai debutnya sebagai solois.

Menyusul bubarnya Nu’Est tahun lalu, Ren menandatangani kontrak dengan Big Planet Made pada Mei 2022. Dia juga dipastikan akan membintangi drama pertamanya berjudul I Have Waited a Long Time for You.

Nu’Est Bubar, Ini Mantan Personilnya

Dilansir dari Soompi, kabar kurang menyenangkan datang dari grup Nu’Est akan bubar setelah 10 tahun debut di industri musik K-pop. Nu’Est debut pertama kali menggebrak dunia grup Kpop pada 15 Maret 2012 dengan single Face.

Pada 28 Februari 2022 waktu setempat, Pledis Entertainment merilis pernyataan lewat HYBE's Weverese perihal bubarnya Nu’Est.

“Hallo, ini Pledis Entertainment. Kami ingin mengekspresikan perasaan bersyukur kepada sejumlah fans yang mendukung NU'EST selama 10 tahun," bunyi keterangan dari Pledis Entertainment.

Kontrak ekslusif artis dengan Nu’Est akan berakhir pada 14 Maret 2022. Dengan pertimbangan antara perusahaan kami dengan anggota Nu’Est, masa depan masing-masing anggota telah ditentukan," lanjutnya.

"JR, Aron, dan Ren telah memutuskan untuk memulai dari awal setelah meninggalkan perusahaan kami. Sedangkan Baekho dan Minhyun akan memperbarui kontrak mereka," imbuh agensi lagi.

Adapun, Nu’Est sebelumnya beranggotakan JR, Aron, Baekho, Minhyun, dan Ren. (Z-10)