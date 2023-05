Transformasi Lim Ji-yeon di Drama Lies Hidden in My Garden Dinanti Penonton

PENAMPILAN akting Lim Ji-yeon memukau penonton saat Ia berperan jadi perundung di drama The Glory. Namun, di drama Lies Hidden in My Garden Ia bertransformasi menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Atas transformasinya tersebut, dari tukang bully hingga ibu hamil korban KDRT, akting Lim Ji-yeon dinanti penonton.

Dalam drama Lies Hidden in My Garden, Lim Ji-yeon beradu akting dengan Kim Tae-hee. Alur ceritanya diadaptasi dari novel best seller berjudul sama.

Drama thriller Lies Hidden in My Garden bercerita seputar kisah dua wanita yang menjalani kehidupan bertolak belakang. Bau mencurigakan di salah satu halaman belakang rumah mereka membuat keduanya berinteraksi dengan cara tak terduga.

Kim Tae-hee berperan sebagai Joo-ran, ibu rumah tangga yang tampak memiliki kehidupan sempurna, dengan suami dan anak-anaknya yang membuat iri semua orang. Namun kebahagiannya terganggu saat Joo-ran menyadari bau aneh yang tercium dari halaman belakang rumahnya. Sedangkan Lim Ji-yeon berperan sebagai Sang-eun, korban KDRT yang ingin melarikan diri dari rumahnya.

Transformasi Lim Ji-yeon di Drama Baru

Tim produksi drama Lies Hidden in My Garden membagikan potret Lim Ji-yeon dengan wajah murung dan tampilan lusuh.

Karakter Lim Ji-yeon, Sang-eun meratapi hidupnya di depan cermin kamar mandi. Berbalut tanktop abu-abu dengan tubuh kurus. Ada memar gelap di bawah tulang selangkanya. Bibirnya pun luka hingga berdarah karena KDRT yang dialaminya.

Ada pula foto Lim Ji-yeon yang menatap sekitarnya dengan mata kosong. Jika sebelumnya terlihat kurus, kini muncul baby bump yang menandakan dirinya hamil.

Transformasi Lim Ji-yeon jauh berbeda dari perannya dalam drama The Glory. Penggemar dapat menantikan penampilan kekasih Lee Do-hyun itu dalam drama Korea Lies Hidden in My Garden akan tayang pada 19 Juni 2023 di ENA. (Z-10)