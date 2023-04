Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon Pacaran, April Mop? 

LAPORAN eksklusif 'Dispatch' pada Sabtu (1/4), pasangan "April Fool's" yang sesungguhnya telah lahir yaitu Park Yeon Jin dan Joo Yeo Jung dari Netflix 'The Glory'. Platform media ini mengklaim bahwa lawan main dari serial Netflix yang sangat sukses, Lim Ji Yeon, 32 dan Lee Do Hyun, 27, sedang berkencan.

Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun bertemu di luar kediaman Lee Do Hyun saat Korea diselimuti salju di tanah dan kabut tebal di udara pada Kamis (15/12) lalu.

Menurut 'Dispatch', keduanya membuat miniatur manusia salju bersama dan menghiasinya di kap mobil Lee Do Hyun. Keesokan harinya, keduanya mengunjungi Hutan Rekreasi Yongin. Lee Do Hyun berlari dengan kopi dalam perjalanannya.

'Dispatch' lebih lanjut mengungkapkan bahwa percikan api asmara di antara dua lawan main mulai beterbangan di sekitar akhir syuting untuk 'The Glory'. Keduanya bahkan merahasiakan hubungan mereka di antara lawan main mereka.

Seorang afiliasi berkomentar, "Kerja sama tim 'The Glory' sangat bagus. Mereka sering makan malam bersama. Pasti begitulah hubungan mereka berkembang," tulisnya afiliator tersebut.

Pada Januari 2023, Lee Do Hyun sibuk syuting dua proyek secara bersamaan - drama JTBC 'The Good Bad Mother' dan film thriller 'Grave Digger' (judul sementara). Namun, dia tidak pernah sekalipun melewatkan acara makan malam tim dengan anggota kru 'The Glory'.

Pada makan malam satu tim tersebut hadir juga penulis naskah Kim Eun Sook, Song Hye-kyo, Yeom Hye Ran, Jung Sung Il, Park Sung Hoon, Kim Hieora, Cha Joo Young, Kim Gun Woo, dan lainnya yang hadir.

Akhirnya, 'Dispatch' menyimpulkan dengan menyatakan bahwa baru-baru ini pada Jumat (14/3) atau White Day, Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun menikmati kencan di Geumho-dong.

Agensi Lim Ji-yeon, Artist Company dan agensi Lee Do-hyun, Yuehwa Entertainment, mengatakan pada hari yang sama bahwa mereka “mengkonfirmasi” berita tersebut dalam sebuah pernyataan untuk media. (Z-10)