Lim Ji Yeon dan Lim Do Hyun Ngedate di Gangneung

HUBUNGAN asmara para aktor dan aktris Korea Selatan sering kali ditutupi oleh mereka sendiri. Sama seperti hubungan asmara Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun yang sudah dikonfirmasi kedua agensi masing-masing.

Pacaran di antara para selebriti di Korea Selatan pun sering menjadi sorotan media karena industri hiburan Korea Selatan memiliki standar yang ketat dalam hal menjaga citra publik artis mereka. Selebriti Korea Selatan yang akan mengumumkan hubungan mereka dilakukan dengan hati-hati demi menghindari paparazzi dan liputan media yang berlebihan.

Dalam sebuah unggahan Instagram yang diunggah oleh sebuah restoran di Gangneung, terlihat tanda tangan Lim Ji Yeon dan Lee Do Hyun. Diketahui keduanya sedang ‘nge-date’ di restoran tersebut pada Senin (1/5).

Pasangan yang berawal dari cinta lokasi atau cinlok saat syuting ‘The Glory’ tersebut terpaut jarak 5 tahun. Meskipun demikian, keduanya terlihat sangat serasi di foto-foto yang beredar saat keduanya bersama aktor ‘The Glory’ lainnya mengadakan makan malam bersama.

Pada Sabtu (29/4) malam, salah satu aktor ‘The Glory’ Cha Joo Young mengunggah foto dengan pesan ‘Team The Glory Forever’ yang berarti tim ‘The Glory’ selamanya. Song Hye Kyo, Jung Sung Il, Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun, Kim Hi Ra, dan Park Sung Hoon turut hadir dalam acara makan malam tersebut.

Cha Joo Young memperkuat persahabatannya dengan menyemangati Lim Ji Yeon dengan mengatakan, "Aku mencintaimu Lim Ji Yeon, selamat."

Dia juga meninggalkan pesan kepada Song Hye Kyo dengan mengatakan, "Lee Dong-eun, Hye-kyo kami, selamat."

Pada Baeksang Arts Awards yang ke-59 kemarin, ‘The Glory’ membawa pulang 3 trofi yakni Song Hye-kyo dengan kategori Aktris Terbaik, Lim Ji-yeon dengan kategori Aktris Pendukung Terbaik, dan kategori Drama Terbaik.

Dalam kesempatannya untuk mengucapkan pidato penerimaannya, Lim Ji-yeon pun sempat menyebut nama Lee Do-hyun.

“Saya sangat berterima kasih kepada Song Hye Kyo, Hye Ran, Sung Il, geng pengganggu yang saya cintai, dan Do Hyun, yang selalu menerima kekurangan saya," ungkapnya.

Diketahui bahwa Lim Ji-yeon dan Lee Do-hyun menjalin hubungan melalui 'The Glory' dan menjadi dekat melalui MT antara para aktor. Lee Do Hyun saat ini tampil di 'The Good Bad Mother', yang ditayangkan di saluran TV JTBC. (Z-10)