Ibnu Jamil dan Ririn Menjelajah Tempat Eksotis Dengan Toare Expeditions

Ibnu Jamil dan Ririn Ekawati disebut pasangan romantis yang memiliki hobi traveling. Bahkan karena kegemarannya itu, mereka berdua sempat dikontrak memandu acara petualangan di salah satu stasiun televisi.

Dilihat dari unggahannya di media sosial, mereka sering mengunjungi sejumlah destinasi dan mencoba banyak hal seru di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari mendaki gunung, menjelajahi pantai, bermain air di curug dan berbagai tempat eksotis lainnya salah satunya Pulau Komodo.

Menariknya, pasangan yang menikah pada 30 Januari 2021 itu melakukan perjalanan dengan kapal Phinisi Luxury. Mengapung di atas kapal layaknya hotel bintang 5, membuat perjalanan Ibnu dan Ririn semakin terasa istimewa.

Dalam petualanganya menjelajah tempat eksotis itu, Ibnu Jamil dan Ririn mengandalkan jasa Toare Expeditions yang memfasilitasi perjalanan wisata sesuai dengan kondisi finansial. "Kita berdua merasakan pengalaman yang sangat menyenangkan bersama mereka," kata Ibu Jamil dalam video yang diuanggah akun Instagram.

"Senang banget bisa bersama mereka, karena penyusunan jadwalnya pas, all itinerary sangat well done," timpal Ririn Ekawati.

Toare Expeditions adalah Destination Management Company (DMC) atau perusahaan pengelola tujuan wisata. Sebagai pendiri, Haydar Pratama mendirikan Toare Expeditions untuk membantu para traveler menjangkau tempat-tempat indah di dunia. (B-4)