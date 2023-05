Jennie Blackpink dan Aespa Debut di Cannes

MEMBER Blackpink, Jennie bersiap debut di Cannes Film Festival. Kehadiran Jennie telah dikonfirmasi agensi sang idol, YG Entertainment



"Jennie akan menghadiri jadwal pemutaran resmi di Festival Film Cannes ke-76 pada 22 Mei," kata YG Entertainment, Kamis (11/5).

Diketahui bahwa Jennie debut akting dalam serial HBO, The Idol. Serial ini masuk nominasi Festifal Film Cannes ke-76, kategori Out of Competition.

‘The Idol’, serial asli HBO yang akan dirilis pada bulan Juni, adalah drama enam episode tentang bintang pop di industri hiburan, menampilkan Abél Tesfaye yang juga dikenal sebagai The Weeknd dan Lily-Rose Depp, putri aktor Johnny Depp. Film ini diatur untuk tayang perdana di 'Festival Film Cannes' dan akan mulai ditayangkan pada 4 Juni.



Serial ini dipilih untuk Cannes tahun ini di bagian kompetisi awal bulan lalu. Di mana dua episode dari serial tersebut akan tayang perdana di festival tersebut.

Selain Jennie, girl grup Aespa juga akan hadir dalam acara tersebut sebagai duta untuk sebuah band perhiasan. Ini akan menjadikan mereka grup K-pop pertama yang menghadiri festival Cannes.

Festival film bergengsi ini akan berlangsung antara 16 Mei dan 27 Mei. Juri Cannes 2023 terdiri dari aktor Prancis Denis Menochet, aktris Amerika Brie Larson, pembuat film Maroko Maryam Touzani, pembuat film Brasil Rungano Nyoni, aktor-sutradara Amerika Paul Dano, penulis-sutradara Afghanistan Atiq Rahimi, pembuat film Argentina Damian Szifron, dan sutradara Prancis Julia Ducouranu.

Baru-baru ini, Jennie juga debut di Met Gala dengan gaun vintage Karl Lagerfeld koleksi Chanel. Dia tampak memukau dalam balutan camelia putih dan gaun pita hitam dari koleksi Chanel's Autumn/Winter 1990.

Met Gala adalah kegiatan penggalangan dana amal terkenal yang diadakan di Metropolitan Museum of Art di New York City.

Awal pekan ini, Jennie Blackpink juga terlihat bersama bintang BTS, Jungkook. Kedua bintang ini tiba dengan penuh gaya untuk pembukaan Toko Pop-Up Calvin Klein.

Beberapa foto dan video sensasi K-pop dari acara tersebut telah menjadi viral. Army dan Blinks bahkan berhasil menemukan dua bintang tersebut dalam satu frame. (Z-10)