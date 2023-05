White Chorus Rilis Single Don’t Want This To Be Over

SETELAH membuka 2023 dengan This Feeling, White Chorus kembali menyajikan single terbaru berjudul Don’t Want This To Be Over.

Masih senada dengan beberapa lagu yang mereka telah rilis sebelumnya, lagu ini pun menceritakan tentang tema romansa masa muda yang penuh lika-liku namun tidak ingin diakhiri.

“Demo lagu ini sebenarnya sudah ada sejak 2022, tapi versi yang dirilis ini menggunakan aransemen baru,” tutur Friska.

Baca juga: Maliq & D'Essentials Komentari Penggunaan AI di Industri Musik

Untuk liriknya, Emir dan Friska menulisnya bersama, mengambil inspirasi dari kehidupan masing-masing mereka, maupun hal-hal yang terjadi di sekitar.

“Contohnya ada satu bagian lirik yang diambil dari celetukan kami ketika latihan bersama Loner Lunar (band Emir yang lain). Kami pikir bagus dan cocok buat masuk lagu ini,” tambah Emir.

Untuk produksi lagu ini, Emir dan Friska dibantu Mamoy dari BLEU HOUSE sebagai co-producer.

Baca juga: Slank Gelar Konser di 7 Kota

“Buat lagu ini banyak ter-influence sama musik-musik dari UK sih, instrumennya masih ada elektronik-elektroniknya tapi lebih sederhana dan easy listening,” ucap Friska.

Adapun album penuh White Chorus akan dirilis pada awal Juni mendatang berisi 9 lagu dengan begitu banyak kejutan.

Lagu Don’t Want This To Be Over sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming digital sejak Jumat (5/5). (RO/Z-1)