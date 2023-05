The Aces Rilis Single I've Loved You For So Long

KUARTET indie-pop, The Aces, merilis single terakhir menuju album ketiga mereka, "I've Loved You For So Long", yang akan dirilis pada 2 Juni mendatang melalui Red Bull Records. Selain menjadi single yang membawa nama albumnya, lagu ini juga menjadi urutan pertama di tracklist album terbaru The Aces nanti.

Sebagai lagu pembuka album, I've Loved You For So Long adalah lagu yang membangkitkan perasaan ketika jatuh cinta kepada seseorang berulang kali, di mana seiring berjalannya waktu kita dapat menemukan hal-hal baru untuk dicintai dari orang tersebut.

Ditandai dengan melodi yang didominasi oleh gitar akustik yang mengingatkan pada gaya musik The Cranberries sekaligus menetapkan nuansa musik era 90-an yang akan terdengar dalam beberapa lagu di albumnya nanti.

Baca juga: Solo, Single Terbaru The Aces

Mengetahui bahwa cinta terbesar dalam hidup masing-masing personel The Aces ada di keluarga yang mereka pilih sejak kecil dan musik yang mereka buat bersama sejak masih anak-anak, lagu ini mereka dedikasikan untuk satu sama lain. Video klipnya juga mencerminkan sifat menyenangkan dari hubungan mereka dan menghidupkan kembali era nostalgia dari The Aces.

Penyanyi utama dari The Aces, Cristal Ramirez mengatakan, "Cinta terbesar dalam hidup aku adalah band ini. Hal itu tersirat setelah saya menulis lagu ini yang sekaligus menjadi judul dari album ketiga kami, I've Loved You For So Long - sebuah baris yang ditulis oleh Alisa yang terasa megah dan juga romantis. Kami sedang mengeksplorasi seperti apa cinta dalam hubungan jangka panjang, mencintai seseorang begitu lama sehingga mereka hampir merasa menjadi bagian dari diri kita. Meskipun ketika kami menulisnya, kami merujuk pada pengalaman dalam hubungan romantis kami, saya segera menyadari bahwa cinta terbesar dalam hidup saya adalah band ini."

Dia melanjutkan, "Aku teringat membuat album pertama kami di New York. Dari kami berusia 10 tahun di ruang bawah tanah memilih chord gitar, hingga menjalani tur dunia bersama. Melewati hidup, menjalani sebuah hubungan, baik dan buruk, kami selalu memiliki band ini sebagai tempat untuk kembali. Band ini satu-satunya hal yang benar-benar konsisten di dalam dunia yang selalu berubah dan kacau. Aku menyadari bahwa aku belum pernah mencintai apapun seperti aku mencintai band ini. Dan bahkan dalam waktu di mana saya tidak merasa terinspirasi, sedang meragukan segala hal, secara lembut aku selalu diingatkan bahwa inilah tempat yang seharusnya aku berada."

Baca juga: Album Ketiga The Aces akan Dirilis pada 2 Juni

The Aces kini telah kembali. Empat tahun lalu mereka merilis album perdana mereka yang populer, When My Heart Felt Volcanic.

Mereka telah menjalani perjalanan untuk menemukan diri mereka sendiri. Dihadapkan dengan pandemi, duo bersaudari Cristal dan Alisa Ramirez (vokal/gitar dan drum), McKenna Petty (bass), dan Katie Henderson (gitar/vokal utama) menggunakan waktu mereka untuk menyelesaikan berbagai isu personal dan memproses berbagai pengalaman mereka yang telah tumbuh bersama di Provo, Utah, sebagai bagian dari gereja Mormon. Kini, mereka kembali ke studio dengan visi dan kepercayaan bersama yang baru, dan menjadi semakin kuat dari sebelumnya.

Hasilnya yaitu album ketiga mereka, I've Loved You For So Long. Ditulis dan diproduksi oleh band ini (bersama Keith Varon, sebagai kolaborator tunggal dalam proyek ini), album ini merupakan album indie-rock yang memukau dan merupakan karya mereka yang paling personal dan penuh kepercayaan diri hingga saat ini.

Baik dari lagu-lagu yang membahas tentang kesehatan mental dan sabotase diri hingga lagu-lagu tentang cinta, kerinduan, dan patah hati, 'I've Loved You For So Long' adalah album yang akan terus terulang di kepala dan hati para pendengarnya.

I've Loved You For So Long juga merupakan kesempatan bagi The Aces untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam membangun kesuksesan mereka.

Hingga saat ini, band ini telah mengumpulkan lebih dari 205 juta stream sepanjang karir mereka, dengan album Under My Influence telah mengumpulkan lebih dari 75 juta stream sendiri (termasuk 35 juta untuk single utama Daydream).

Album ini juga masuk ke berbagai chart, termasuk posisi #53 di Top Albums Billboard.

The Aces juga telah menjalankan tur bersama band-band ternama seperti 5 Seconds of Summer, X Ambassadors, The Vamps, dan COIN, serta tampil di berbagai festival di seluruh dunia, termasuk NY Pride, Lollapalooza, Firefly, Bonnaroo, OUTFEST, dan banyak lagi.

Setelah menjual habis tiket tur mereka di Amerika pada 2021, band ini akan kembali dalam berbagai penampilan live di tahun ini, dengan tanggal yang akan segera diumumkan. (RO/Z-1)