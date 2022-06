The Aces Bercerita Soal Cinta tak Berbalas di Video Klip Girls Make Me Wanna Die

BAND indie pop The Aces merilis video klip single Girls Make Me Wanna Die. Dirilis 8 Juni lalu, single terbaru The Aces mendapatkan sambutan hangat dari berbagai publikasi ternama termasuk Billboard, Nylon, Teen Vogue, AutoStraddle, Audacy, The Line Of Best Fit, dan menjadi awal dari berbagai keseruan yang mereka siap bagikan tahun ini.

Sama seperti inspirasi di balik lagu Girls Make Me Wanna Die, video klip lagu tersebut menceritakan seorang perempuan yang jatuh cinta dengan sahabatnya sendiri.

Segala perasaan, emosi, dan hal yang kerap hadir di situasi tersebut dihadirkan oleh The Aces lewat video klip terbaru mereka, mulai dari momen adanya harapan hingga momen patah hati yang kadang hadir sebagai konsekuensi dari sebuah hubungan yang seharusnya tidak terjadi.

Baca juga: More Content, EP Perdana Barry Can't Swim

The Aces menjelaskan, "Lirik di lagu ini membahas sebuah cerita dengan sangat detail dan sayang sekali jika kami tidak menampilkannya dari segi visual. Kami ingin menjelaskan apa arti lagu Girls Make Me Wanna Die sebenarnya — cinta yang tidak berbalas. Video ini menampilkan dua teman kami, salah satunya dari kampung halaman kami dan rasanya sangat istimewa karena kami melewati masa di mana kami tidak dapat mencintai secara bebas semasa remaja karena kami tinggal di sebuah kota kecil yang konservatif. Di video ini kami menunjukkan kompleksitas masa remaja queer di sebuah tempat dan waktu di mana membuka diri bukanlah sebuah opsi."

Dalam rangka bulan Pride, The Aces berkolaborasi dengan Apple Maps untuk meng-highlight tempat-tempat favorit mereka di Los Angeles, Salt Lake City, dan New York City yang dimiliki oleh komunitas queer.

The Aces baru menyelesaikan sederet penampilan di berbagai festival Pride. Mereka dipastikan bergabung dengan band LA, Why Don't We, di tur Amerika Utara mereka yang dimulai pada 27 Juli mendatang. (RO/OL-1)