Album Ketiga The Aces akan Dirilis pada 2 Juni

BAND indie-pop, The Aces, mengumumkan album ketiga mereka, I've Loved You For So Long, akan dirilis pada 2 Juni 2023 melalui label musik Red Bull Records.

Pengumuman itu dibagikan menyusul single patah hati mereka, Girls Make Me Wanna Die, yang dirilis Juni 2022 lalu dan telah mengumpulkan lebih dari 6 juta stream.

The Aces mengawali era album terbaru mereka lewat single terbaru yang dirilis hari ini berjudul, Always Get This Way.

Always Get This Way menjadi cuplikan dari sound yang akan mereka bawa di musik baru mereka lainnya yang akan datang.

Mendiskusikan tentang masalah kecemasan dan kesehatan mental, Always Get This Way adalah sebuah karya yang jujur dan relatable.

Meski liriknya membahas tentang rasa sakit yang dialami, The Aces menampilkan sound yang upbeat dengan irama gitar pop rock dan keyboard retro yang memukau.

Tentang lagu yang sangat personal ini, Cristal Ramirez, vokalis The Aces, bercerita, "Aku berada di kondisi mental terburuk dalam hidupku saat kami menulis Always Get This Way. Aku penuh dengan kegelisahan, dan mengalami panic attack hampir setiap malam, dan harus mengerahkan seluruh kemampuanku untuk bisa pergi studio pada hari itu. Aku merasa aku pergi ke sana hanya untuk melakukan sesuatu."

"Aku berada di sana hanya untuk bisa merasa sedikit lebih baik. Alisa, seperti biasanya, adalah penyemangat yang mendorongku untuk kemudian mengeksplorasi apa yang aku rasakan melalui sebuah lagu. Pada awalnya, aku merasa ragu dan malu, namun tidak lama kemudian Always Get This Way mengalir dengan sendirinya," lanjutnya.

"Lagu ini bercerita tentang rasa malu, panik, dan perjuangan. Ini membuktikan fakta bahwa masyarakat seringkali tidak memberikan ruang yang cukup bagi mereka yang berjuang dengan kesehatan mental, dan hanya berharap mereka akan mengatasinya sendiri. Lagu ini adalah sebuah preview yang tepat dari album kami yang akan datang, dan adalah salah satu lagu paling jujur yang pernah aku tulis," imbuh Ramirez.

Setelah menyelesaikan tur musim gugur 2022 di Inggris dan Irlandia yang terjual habis bersama The Vamps, The Aces siap memasuki 2023 ini lewat karya-karya terbaru mereka.

Album I've Loved You For So Long akan hadir tepat pada bulan perayaan Pride, yang cocok dengan lagu-lagu yang merayakan identitas queer mereka, yang juga disatukan dengan lagu-lagu yang merefleksikan hubungan awal mereka dengan Mormonisme.

Album ini menjadi karya penuh nostalgia tentang pengalaman-pengalaman yang membentuk mereka sebagai sebuah band saat ini, seolah membagikan cerita dari buku harian mereka yang akan membuat para pendengar dan kritikus semakin ingin mendengarkan lebih banyak lagi musik mereka.

The Aces kini telah kembali. Empat tahun lalu mereka merilis album perdana mereka yang populer, When My Heart Felt Volcanic. Mereka telah menjalani perjalanan untuk menemukan diri mereka sendiri.

Dihadapkan dengan pandemi, duo bersaudari Cristal dan Alisa Ramirez (vokal/gitar dan drum), McKenna Petty (bass), dan Katie Henderson (gitar/vokal utama) menggunakan waktu mereka untuk menyelesaikan berbagai isu personal dan memproses berbagai pengalaman mereka yang telah tumbuh bersama di Provo, Utah, sebagai bagian dari gereja Mormon.

Kini, mereka kembali ke studio dengan visi dan kepercayaan bersama yang baru, dan menjadi semakin kuat dari sebelumnya.

Hasilnya yaitu album ketiga mereka, I've Loved You For So Long. Ditulis dan diproduksi oleh band ini (bersama Keith Varon, sebagai kolaborator tunggal dalam proyek ini), album ini merupakan album indie-rock yang memukau dan merupakan karya mereka yang paling personal dan penuh kepercayaan diri hingga saat ini.

Baik dari lagu-lagu yang membahas tentang kesehatan mental dan sabotase diri hingga lagu-lagu tentang cinta, kerinduan, dan patah hati, 'I've Loved You For So Long' adalah album yang akan terus terulang di kepala dan hati para pendengarnya.

I've Loved You For So Long juga merupakan kesempatan bagi The Aces untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam membangun kesuksesan mereka.

Hingga saat ini, band ini telah mengumpulkan lebih dari 205 juta stream sepanjang karier mereka, dengan album Under My Influence, yang telah mengumpulkan lebih dari 75 juta stream sendiri (termasuk 35 juta untuk single utama "Daydream"). Album ini juga masuk ke berbagai chart, termasuk posisi #53 di Top Albums Billboard.

The Aces juga telah menjalankan tur bersama band-band ternama seperti 5 Seconds of Summer, X Ambassadors, The Vamps, dan COIN, serta tampil di berbagai festival di seluruh dunia, termasuk NY Pride, Lollapalooza, Firefly, Bonnaroo, OUTFEST, dan banyak lagi.

Setelah menjual habis tiket tur mereka di Amerika Serikat pada 2021, band ini akan kembali dalam berbagai penampilan live di tahun ini, dengan tanggal yang akan segera diumumkan. (RO/OL-1)