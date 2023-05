Nama Idola K-Pop Anda Muncul di Monas, Yoongi Marry Me Juga Ada

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengadakan pagelaran Monas Week dan Pentas Seni Monas yang berisi berbagai macam pertunjukan seperi air mancur menari, video mapping, dan penampilan musik.

Tidak hanya dimeriahkan oleh unsur-unsur lokal, namun Monas Week juga dihiasi dengan unsur Korea di dalamnya.

Beberapa waktu belakangan, berbagai foto-foto Monas menjadi viral di media sosial karena terdapat nama-nama idol yang ditampilkan di sana. Nama-nama tersebut masuk ke dalam salah satu pertunjukan untuk Monas Week yakni video mapping.

Di antaranya ada beberapa nama anggota NCT, yakni Mark, Jeno dan Jaemin juga diikuti oleh anggota-anggota dari grup BTS, Seventeen, hingga Treasure.

Tidak hanya itu, kesempatan ini juga digunakan penggemar K-Pop Indonesia untuk mempromosikan grup mereka seperti yang dilakukan iKonic dengan menulis “IKON TTANTTARA OUT NOW.”

Army juga ikut menulis “AGUST D TOUR JAKARTA COMING SOON", "YOONGI MARRY ME", "TAEHYUNG MARRY ME". Selain itu, Anda juga dapat mendengar lagu-lagu K-Pop diputar di sekitar area Monas.

Diketahui Monas Week diselenggarakan pada 23-30 April 2023. Pengunjung dapat mengajukan tulisan yang ingin ditampilkan melalui scan barcode untuk mengunggah aplikasi khusus. Rangkaian acara Monas week tersedia pada pukul 18.30-21.30 WIB. Pertunjukan musik khas Idul Fitri dimulai pukul 18.30-19.00 WIB, Air Mancur Menari pada pukul 19.30-20.00 WIB yang kemudian dilanjutkan pukul 20.30-21.00 WIB. Untuk acara puncak, yaitu atraksi video mapping dengan tagline 'Jakcation' #Lebaran2023 berlangsung dua sesi, yaitu pada pukul 20.00-20.30 WIB dan pukul 21.00-21.30 WIB.

Saat ini program tersebut telah selesai diadakan, namun foto-foto Monas dengan berbagai nama idol K-Pop masih hangat dibicarakan di media sosial, terlebih di Twitter. Hal ini terjadi karena begitu besarnya jumlah penggemar K-pop di Indonesia. Survei Twitter di awal tahun 2022 telah melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penggemar K-Pop terbanyak di dunia pada tahun 2021.

Monas merupakan salah satu tempat terkenal di Jakarta dan menjadi tempat yang sering digunakan untuk acara-acara besar seperti konser, festival, dan pesta rakyat. Tak jarang, Anda dapat penggemar K-Pop mengunjungi Monas untuk mengikuti event K-Pop yang diadakan di sana. (Z-10)