Gandeng Tame Impala, Thundercat RIlis Single No More Lies

SETELAH 3 tahun tidak merilis materi baru, Thundercat akhirnya melepas single terbaru No More Lies, yang menjadi momentum musisi pemenang 2 penghargaan Grammy berkolaborasi dengan Tame Impala.

Dirilis lewat Brainfeeder, No More Lies dirilis menjelang rangkaian tur besar-besaran Thundercat, yang akan tampil bersama Red Hot Chili Peppers dan The Strokes, sebelum membawa pertunjukan mereka ke Australia, Asia, dan Eropa pada musim panas ini.

Perpaduan musik Thundercat dan Tame Impala melahirkan sebuah karya yang memukau. Dalam No More Lies, keduanya mencapai titik temu antara gaya musik masing-masing dengan sangat baik.

Sinergi melodi mereka menunjukkan lagu ini adalah pengakuan cinta yang menyedihkan, saat Thundercat merenungkan hubungan yang tidak mungkin dan mengambil tanggung jawab atas kegagalannya: "But it's not your fault, I'm just kind of ass".

Lagu ini berakhir dengan monolog jujur yang mempertanyakan kebijakan kejujuran dalam hubungan: "I tell you the truth because I care, but I also lie to you because I care".

"Saya sudah lama ingin bekerja sama dengan Kevin sejak album pertama Tame Impala dirilis" ujar Thundercat. "Saya merasa kami bekerja sama akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Saya sudah sangat bersemangat dengan lagu ini dan berharap bisa menciptakan lebih banyak lagi bersama Kevin di masa depan."

Single baru ini dirilis setelah Thundercat semakin ramai dibicarakan di industri musik global selama beberapa tahun belakangan ini, terlebih setelah ia tampil bersama Steve Lacy di malam penghargaan Grammy ke-65 dan memenangkan kategori Best Progressive R&B Album di gelaran penghargaan Grammy ke-63 (2021) untuk album It Is What It Is.

Pada 2022, musisi bernama asli Stephen Bruner tersebut menjalani tur dunia berskala stadion bersama legenda rock Red Hot Chili Peppers.

Flea menyebut Thundercat sebagai "pemain bass terbaik di dunia". Vokal dan permainan bass Thundercat juga terdengar dalam single terbaru Gorillaz, Cracker Island, dan ia tampil bersama band tersebut di Coachella minggu lalu serta di acara MTV European Music Awards 2022.

Selain itu, Thundercat juga membawakan lagu Fly Like An Eagle untuk Original Soundtrack film Minions: The Rise of Gru, yang diproduseri Jack Antonoff, dan membuat debut aktingnya di Star Wars: The Book of Boba Fett di Disney+. (RO/Z-1)