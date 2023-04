Serial The Idol akan Tayang  di HBO Go pada 5 Juni

SERIAL drama HBO Original The Idol dipastikan akan melakukan debut pada 5 Juni 2023 dan akan tersedia di layanan HBO serta layanan streamning HBO GO.

Drama tersebut telah dinantikan banyak penggemar karena merupakan serial bertabur bintang.

Dalam siaran pers HBO GO, Selasa (18/4), The Idol diciptakan bersama oleh Sam Levinson, Abel 'The Weeknd' Tesfaye. dan Reza Fahim.

The Weeknd bahkan ikut berakting dalam serial ini dan akan beradu peran dengan Lily-Rose Depp sebagai bintang utama.

Serial yang juga disiapkan tayang perdana di Festival de Cannes 2023 itu, mengisahkan sosok Jocelyn (Lily-Rose Depp), musisi yang gagal melakukan tur konsernya akibat gangguan syaraf.

Meski sempat jatuh, ia bertekad menjadi bintang pop terbesar di Amerika Serikat (AS).

Semangat Jocelyn semakin membara berkat hadirnya sosok Tedros (The Weeknd) yang pernah memiliki masa lalu gelap.

Akankah keromantisan yang muncul di antara mereka membawanya ke tahap baru yang cemerlang atau malah membawanya ke kedalaman jiwanya yang terdalam dan tergelap?

Selain The Weeknd dan Lily-Rose Depp, penampilan bintang lainnya seperti Troye Sivan hingga Jennie BLACKPINK menjadi yang paling dinanti penggemar mereka dalam serial The Idol.

Bintang lainnya yang ikut berpartisipasi dalam seri drama ini di antaranya Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Mike Dean, Moses Sumney, dan Hank Azaria.

Selain menjadi penulis naskah, Sam Levinson, The Weeknd, dan Reza Fahim pun memegang posisi sebagai produser eksekutif bersama dengan sineas lainnya seperti Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L.Gilbert, serta Sara E. White.

HBO menggaet rumah produksi independen A24 sebagai mitra untuk menghadirkan The Idol. (Ant/Z-1)