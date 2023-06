Tarian Seksi Jennie Blackpink di Serial The Idol Jadi Buah Bibir 

TARIAN seksi Jennie Blackpink di serial The Idol jadi pembicaraan hangat di media sosial Twitter. Jennie kerap tampil seksi di beberapa adegan bahkan hanya dibalut handuk di ruang sauna.

Diberitakan sebelumnya, serial The Idol berkisah tentanv seorang penyanyi pop, Jocelyn (Lily-Rose Depp) yang mengalami gangguan mental setelah kematian ibunya. Dia kemudian memulai hubungan rumit dengan guru meditasi Tedros (The Weekend) yang memimpin sebuah sekte.

Dilansir dari Allkpop, dalam episode pertama The Idol, Jennie Blackpink muncul sebagai pemeran pendukung dan menjelma menjadi Dyanne, sahabat sekaligus penari latar Jocelyn. Jennie Jennie Blackpink terlihat dengan riasan wajah tipis dalam balutan tanktop abu-abu dan short pants hitam.

Tak sedikit penggemar yang terkejut melihat Jennie Jennie Blackpink melakukan tarian sensual bersama sejumlah pria. Jennie Jennie Blackpink juga ditampilkan dalam ruang sauna hanya dalam balutan handuk.

Ia pergi ke kelab malam bersama Lily-Rose Depp dan menari bersama Alexa Demie.

Alhasil adegan seksi Jennie Jennie Blackpink dalam serial The Idol menjadi perbincangan penggemar di media sosial. Sejumlah penggemar saling mengingatkan untuk tidak menonton serial The Idol jika masih di bawah umur karena adegan-adegan eksplisitnya.

"Liat cuplikan nya gilak ini mah vulgar bgt," komentar seorang penggemar di akun Twitter @blinkmf.

"mau nonton tapi takut, baru liat potongan2 klip nya aja udah syok," timpal seorang penggemar.

Serial The Idol merupakan penanda kedatangan Jennie di dunia akting.

Jennie Blackpink sendiri mengaku tak punya banyak waktu untuk berlatih tarian seksi dalam serial The Idol. Mengingat syuting The Idol tahun lalu bentrok dengan jadwal syuting video klip Blackpink.

kehadiran Jennie debut di Festival Film Cannes telah dikonfirmasi agensi sang idol, YG Entertainment sejak 22 Mei lalu.



Kehadiran Jennie sebagai bagian debut akting dalam serial HBO, The Idol. Serial ini masuk nominasi Festifal Film Cannes Film ke-76, kategori Out of Competition.

The Idol serial asli HBO yang akan dirilis pada bulan Juni, adalah drama enam episode tentang bintang pop di industri hiburan, menampilkan Abél Tesfaye yang juga dikenal sebagai The Weeknd dan Lily-Rose Depp, putri aktor Johnny Depp. Film ini diatur untuk tayang perdana di Festival Film Cannesdan akan mulai ditayangkan pada 4 Juni.



Serial ini dipilih untuk Cannes tahun ini di bagian kompetisi awal bulan lalu. Di mana dua episode dari serial tersebut akan tayang perdana di festival tersebut. (Z-10)