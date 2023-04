NJOMZA Rilis Single Emotional

MUSISI pop NJOMZA, akhir pekan lalu, merilis sebuah anthem self-love berjudul Emotional, yang menceritakan tentang pentingnya menempatkan diri sendiri sebagai prioritas utama dan mengeliminasi segala hal yang sudah tidak baik lagi untuk kita.

Lagu yang memiliki rasa atmospheric pada malam hari itu merupakan perpaduan dari suara tepukan tangan ala R&B di atas permainan synth dan juga vokal NJOMZA, lengkap dengan hook yang mengajak kita menari.

Tentang lagu terbarunya, NJOMZA mengatakan, "Aku hidup untuk bereksperimen dengan musik. Emotional memperbolehkanku untuk bisa mengekspresikan diriku sendiri lebih jauh melalui produksian yang tidak melihat genre musiknya."

Baca juga: PREP Rilis Single One Day At A Time

"Aku sangat senang bisa menggarap lagu ini bersama Blair Taylor, yang merupakan teman lama sekaligus kolaboratorku. Lagu ini ditulis olehku dan WurID. Aku sudah lama ngefans dengan gaya musik WurID dan aku sangat bersyukur ia mau menjadi kolaborator kedua kami," lanjutnya

NJOMZA kemudian mengungkapkan, "Musik dance akan selalu memiliki tempat yang istimewa bagiku, genre ini telah menginspirasiku selama bertahun-tahun. Rasanya ini adalah sebuah perkenalan untuk saya bisa memasuki ruang tersebut."

Emotional dirilis setelah kesuksesan single Over You, Februari lalu, saat NJOMZA berkolaborasi dengan produser ternama Louis The Child.

Baca juga: Lenka Rilis Single One Moment

Kolaborasi tersebut menjadi bukti akan kemampuan NJOMZA yang dapat menggabungkan berbagai genre.

Berdarah Albania, lahir di Jerman, dan dibesarkan di Chicago, penyanyi yang sekarang tinggal di Los Angeles ini sudah bertahun-tahun mengasah musikalitasnya. Tidak hanya terinspirasi oleh latar belakang hidupnya, NJOMZA juga banyak terinspirasi dari musisi-musisi yang sudah berkolaborasi dengannya seperti Mac Miller, Skrillex, Fki 1st. Ia juga ikut menulis 2 lagu hit Ariana Grande yaitu 7 Rings dan Thank U, Next.

NJOMZA membuat musik pop yang mudah memukau semua pendengarnya. Nuansa R&B tahun 90an dengan produksi musik yang modern, menjadi ciri khas musiknya.

Kakaknya adalah sosok yang memperkenalkannya dengan musik R&B. NJOMZA kemudian mulai mendengarkan musik rock dan juga pop-rock yang akhirnya juga menjadi inspirasinya.

Dimulai dengan mengunggah cover lagu-lagu dari berbagai musisi hip-hop seperti Kid Cudi dan Mac Miller di YouTube, ia berhasil mengambil perhatian Mac Miller, yang kemudian merekrut NJOMZA sebagai musisi pertama di labelnya REmember Music (di bawah distribusi Warner Records).

Ia menjadi rekan kolaborator pada lagu Planet God Damn pada album terakhir Mac Miller, The Divine Feminine pada 2016.

Tidak jauh dari itu, NJOMZA juga mengumumkan EP perdananya Sad For You, yang dirilis 2017.

NJOMZA juga menggelar tur Amerika pertamanya pada 2019, dan menjadi musisi pembuka tur Dominic Fike untuk tur internasionalnya Rise or Shine.

Bukan nama yang asing di industri musik, total streaming yang NJOMZA dapatkan sepanjang kariernya sudah melebihi angka 50 juta. Ia juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai media ternama dunia antara lain Billboard, MTV, NPR, Recording Academy, VICE, Complex, dan masih banyak lagi. (RO/Z-1)