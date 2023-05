Njomza Rilis EP Stages

PENYANYI dan penulis lagu Njomza, yang telah mengumpulkan lebih dari 50 juta stream, kini kembali dengan EP baru berjudul Stages. EP baru itu dirilis setelah musisi asal Amerika Serikat (AS) itu berkolaborasi dengan Mac Miller, Russ. Ari Lennox, dan Pink Sweat$, serta menulis lagu untuk berbagai musisi ternama seperti Ariana Grande, Mac Miller, Isaiah Rashad & Freddie Gibbs.

Melalui musiknya, Njomza menceritakan tentang pentingnya menempatkan diri sendiri sebagai prioritas utama dan mengeliminasi segala hal yang sudah tidak baik lagi untuk kita.

Rilisan sebelumnya, Over You, menampilkan produser dan musisi Louis The Child, sedangkan single Emotional ia rilis dengan sebuah kampanye dance remix yang mendapatkan dukungan dari berbagai media seperti Uproxx, dan NYLON.

"Stages mewakili berbagai perasaan yang hadir ketika kita berada di akhir sebuah hubungan. Terkadang kita merindukan mantan kita, lalu bertanya-tanya bagaimana kita pernah bisa menjalin hubungan dengannya. Seakan-akan kita merasakan semua hal sekaligus," cerita Njomza.

Njomza membuat musik pop yang mudah memukau semua pendengarnya. Nuansa R&B 90-an dengan produksi musik yang modern, menjadi ciri khas musiknya. Kakaknya adalah sosok yang memperkenalkannya dengan musik R&B. Njomza kemudian mulai mendengarkan musik rock dan juga pop-rock yang akhirnya juga menjadi inspirasinya.

Dimulai lewat cover lagu-lagu dari berbagai musisi hip-hop seperti Kid Cudi dan Mac Miller di YouTube, Njomza kemudian berhasil mengambil perhatian Mac Miller yang merekrutnya sebagai musisi pertama di labelnya REmember Music (di bawah distribusi Warner Records).

Ia menjadi rekan kolaborator Mac pada lagu Planet God Damn pada album terakhir Mac Miller, The Divine Feminine, pada 2016.

Njomza kemudian merilis EP perdananya Sad For You pada 2017.

Njomza juga menggelar tur Amerika pertamanya pada 2019, dan menjadi musisi pembuka tur Dominic Fike untuk tur internasionalnya Rise or Shine.

Di tahun yang sama, ia juga ikut menulis 2 lagu hit Ariana Grande yaitu 7 Rings dan Thank U, Next" yang membawa namanya semakin dikenal sebagai seorang penulis lagu.

Bukan nama yang asing di industri musik, jumlah stream yang Njomza dapatkan sepanjang kariernya sudah melebihi angka 50 juta.

Ia juga mendapatkan banyak dukungan dari berbagai media ternama dunia antara lain Billboard, MTV, NPR, Recording Academy, VICE, Complex, dan masih banyak lagi. (RO/Z-1)