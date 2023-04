HalloMumu Rilis Mini Album Berlalu

SOLOIS HalloMumu merilis mini album (EP) perdananya, yang berjudul Berlalu sebagai ungkapan rasa syukur akan hadirnya cinta dalam hidupnya.

Berlalu menjadi rangkuman kisah-kisah yang bertemakan pada cinta lama dan dibawakan dengan genre pop balad.

Sebagai pembuka sekaligus lagu utama, HalloMumu mengandalkan Bintang.

"Lagu Bintang mengenang sosok seseorang yang seperti 'bintang'. Sosok ini, walaupun dahulu sering membantu si pemilik cerita, tapi dia memang hanya muncul saat malam hari. Sehingga, layaknya bintang yang hanya datang dan pergi, tanpa benar-benar menetap," kata perempuan yang akrab disapa Mumu, dikutip Rabu (5/4).

Pada akhirnya, pemilik kisah Bintang menyadari mereka tidak akan berakhir bahagia dan memilih melepaskan sosok tersebut dari kehidupannya.

Selain Bintang, mini album ini memuat tiga lagu lainnya yakni Still The Same, Sesungguhnya, dan Grow Apart.

Tidak hanya mengangkat kisah cinta lama sebagai tema sentral-nya, dalam karyanya ini juga dituangkan fase merelakan sebagai proses yang tentunya harus dialami setiap individu.

Menurut Mumu, hanya setelah merelakan, seseorang akhirnya bisa meraih kedamaian dalam diri.

Seperti yang terungkap dalam Still The Same, lagu ini mengisahkan perasaan protagonis yang tidak berubah terhadap mantannya, meski ia sudah merelakan mantannya.

Adapun pada lagu ketiga, Sesungguhnya, protagonis berkesempatan untuk merajut kisah cinta kembali.

Berlalu ditutup dengan Grow Apart, lagu yang mengisahkan cinta dengan perbedaan keyakinan.

Lagu terakhir ini menggambarkan kedewasaan, bahwa setiap individu akan terus berkembang, meski tanpa bersama.

Seluruh karya dalam album ini dikerjakan selama dua bulan lamanya sejak Desember 2022 hingga Januari 2023.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan album ini, di antaranya para penulis lagu Lufiasita dan Jundi Padma, lalu untuk aransemen musik diisi Juan Mikha Prasetiyo serta Ezra Abraham.

Di bagian komposisi lagu ada David dari Souljah, sementara untuk mixing dan mastering dipercayakan pada Andris Rahmat Hakim dan David Erdy.

Berlalu, yang rampung pun dirilis di bawah label rekaman Nueve Records.

"Kami senang karena dapat kembali mendukung karya HalloMumu. HalloMumu dapat menerjemahkan emosi yang tertuang dalam setiap lirik lagu dengan sempurna, semoga perasaan ini juga nantinya dapat sampai ke hati para pendengar,” ujar Lufiasita, Executive Producer Nueve Records.

Berlalu kini dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, HalloMumu sudah aktif secara profesional di industri musik Tanah Air lewat single debut You're the One pada 2021.

Ia juga gemar dan meraih banyak pendengar lewat kegiatannya meng-cover lagu- lagu populer di kanal YouTube miliknya. (Ant/Z-1)