Thomas Ng Rilis Single Heart on Fire

PENYANYI dan penulis lagu yang lahir di Inggris, besar di Hong Kong, dan kini berbasis di Boston, Amerika Serikat (AS) Thomas Ng, baru saja merilis single terbarunya, Heart on Fire.

Terinspirasi dari pengalaman temannya yang menjalani hubungan toxic, Heart on Fire menceritakan kisah tentang keinginan kita mengejar seseorang meski akhirnya bertepuk sebelah tangan.

Lewat Heart on Fire, Ng berharap dapat menginspirasi para pendengar musiknya untuk mengejar orang yang mereka dambakan meski hasil akhirnya belum tentu berakhir baik. Namun, proses tersebut dapat menjadi pelajaran yang baik dalam proses pendewasaan kita.

"Aku memikirkan kata-kata 'the way you set my heart on fire' dan merasa ini sangat pas, karena inilah rasanya di mana hati kita terasa ingin meledak karena terbakar dan terasa sangat panas, walaupun sudah tahu bahwa orang ini tak baik untuk kita," cerita Ng.

Ng pertama meraih perhatian dunia internasional sejak bergabung dengan Warner Music Asia dan merilis One Last Dance (feat. Milky Day). Single itu meledak dan mengumpulkan lebih dari 5 juta stream, dan lebih dari 12 juta view di TikTok.

Ng kemudian melanjutkan kesuksesan tersebut dengan merilis single kolaborasi dengan Phum Viphurit berjudul Pill, yang telah mengumpulkan lebih dari 2 juta stream hingga saat ini.

Alumni dari The Berklee College of Music ini kini sedang mempersiapkan rangkaian musik baru untuk 2023, dengan single Heart on Fire, yang menjadi pembuka dari berbagai rilisan lainnya yang akan datang. (RO/Z-1)