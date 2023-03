Rose Blackpink Pamer Foto Berdua Harry Style

ROSE Blackpink membagikan potret gemasnya bersama Harry Styles di belakang panggung. Rupanya, member Blackpink itu menonton konser personel One Direction di Dome Seoul, Korea Selatan pada Senin (20/3) malam.

Rose tak sendiri, dia terpantau Blink, sebutan fans Blackpink, menyaksikan konser Harry Styles ‘Love bersama Jennie Blackpink. Dia juga membagikan Instastory tengah asyik ikut menyanyi lagu hits Styles, ‘As It Was’.

“Yayyy thank you @harrystyles for coming to Korea,” tulis Rose Blackpink di Instagramnya, dikutip Selasa (21/3).

Dalam foto tersebut, Harry Styles mengenakan kaus putih polos dan jeans hitam. Sambil mendekapkan tangan kirinya ke bahu Rose Blackpink. Mantan kekasih Taylor Swift itu mengacungkan jempolnya dan tersenyum ke arah kamera.

Sementara Rose tak kalah tampak girang dengan senyum menghadap kamera. Dia tampil chic dengan kaus hitam yang dibalut leather jaket warna senada. Sementara untuk celana, pelantun ‘On the Ground’ itu memilih denim.

Selain Rose Blackpink dan Jennie Blackpink, terpantau sejumlah selebritas dan Idol Kpop juga hadir dalam konser tersebut. Beberapa di antaranya Suga, Jungkook, Taehyung dan RM member BTS. Lalu ada beberapa member ENHYPEN yakni Jay, Jake, dan Sunghoon. Tak ketinggakan Hyungwon MONSTA X dan Wooyoung ATEEZ, member TWICE, aespa, dan Super Junior.

Menariknya, saat sebelum konser dimulai, Harry Styles juga memutar beberapa lagu Kpop yang tren. Termasuk ‘Pink Venom’ milik Blackpink, ‘OMG’ dari NewJeans, hingga ‘Dynamite’ BTS. (Z-10)