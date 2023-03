Kolaborasi PNAU dan Khalid Hasilkan Single The Hard Way

DUO musisi pencetak lagu-lagu hit global, PNAU dan Khalid, berkolaborasi dalam single terbaru mereka, The Hard Way. Keduanya telah mengumpulkan lebih dari 70 juta pendengar bulanan di Spotify, dan mencetak berbagai lagu hit #1 di dunia, termasuk kolaborasi PNAU dengan Elton John / Dua Lipa di single Cold Heart dan single Lovely dari Khalid dan Billie Eilish.

The Hard Way adalah single pop kontemporer megah dengan alunan synth-pop PNAU yang memukau dan melodi hook yang berani. Vokal Khalid dengan effortless bersinar sepanjang lagu ini.

Keduanya berkolaborasi untuk mengekspresikan perasaan yang mendalam dari lirik penuh cinta dan emosi sentimental Khalid yang dilengkapi musik PNAU, membawa nuansa nostalgik ala 80-an yang kemudian dikemas dalam sebuah produksi yang modern.

Nick Littlemore dari PNAU berbagi, "Kami sangat senang akhirnya bisa merilis single ini. Seperti mimpi rasanya dapat berkolaborasi dengan Khalid dan kami harap lagu ini bisa dinikmati pendengar seperti kami menikmati proses pembuatannya!"

Khalid menambahkan, "Lagu ini luar biasa, nuansanya menyenangkan, namun liriknya melankolis. Liriknya memang terdengar sedih, tapi saat didengarkan, rasanya kita tetap ingin tersenyum. Ini adalah tipe lagu favoritku, lagu-lagu yang saling berkontradiksi. Aku tak sabar bagi dunia untuk mendengar dan mencintai lagu ini."

PNAU adalah trio elektronik multi-platinum peraih penghargaan ARIA asal Australia, yang terdiri dari Nick Littlemore (Empire of the Sun, Vlossom, Teenager), Peter Mayes, dan Sam Littlemore.

Dikenal dengan karier ekstensif yang dimulai dari klub-klub underground sampai lantai dansa festival musik di Australia, trio ini telah melalui berbagai kesuksesan selama beberapa tahun terakhir ini, dengan hit-hit multiplatinum Go Bang dan Chameleon, yang meraih berbagai penghargaan di ARIA Awards dan masuk ke chart Billboard Dance, sebelum akhirnya sukses dengan hit global mereka, Cold Heart, yang turut menampilkan Elton John dan Dua Lipa.

Lagu tersebut kini telah mengumpulkan hampir 2 miliar stream serta mencapai posisi #1 di berbagai negara termasuk di Inggris. Cold Heart berhasil mencapai posisi 7 di chart Hot 100 Billboard Amerika Serikat, dan meraih penghargaan Top Dance/Electronic Song di Billboard Music Awards 2022, Best Collaboration di American Music Awards 2022, serta nominasi di BRITs (Song of the Year) dan Ivor Novellos.

PNAU juga terus berkolaborasi dengan sejumlah musisi terbesar dunia seperti Diana Ross, Tame Impala, dan Lizzo, sambil terus mengembangkan talenta-talenta muda melalui label rekaman mereka, Lab78. Indonesia dan Filipina juga masuk ke daftar 10 negara yang paling sering mendengarkan musik PNAU di Asia, seraya mereka terus mengembangkan basis penggemar mereka di Asia.

Khalid adalah bintang multi-platinum yang telah masuk ke daftar TIME100 sebagai The Most Influential People dan disebut sebagai seorang pop prodigy oleh Rolling Stone.

Sukses dengan single perdananya, Location, saat masih remaja, ia kemudian merilis dengan dua album yang sukses secara global, American Teen dan Free Spirit.

Ia telah berkolaborasi dengan berbagai bintang ternama seperti Benny Blanco dan Halsey (Eastside), Ed Sheeran (Beautiful People), juga merilis single yang masuk ke Top 10 di Inggris, (Talk), dan berkolaborasi dengan Logic dan Alessia Cara (1-800-273-8255), serta Marshmello (Silence).

Hingga saat ini, Khalid telah mengumpulkan lebih dari 30 miliar stream, dan meraih tujuh nominasi Grammy, dan memenangkan enam Billboard Music Awards, tiga American Music Awards, satu Teen Choice Award, satu MTV Video Music Award, dan satu MTV Woodie Award.

Khalid juga meraih penghargaan Key To The City di kampung halamannya oleh The Mayor and Council of the City of El Paso. (RO/Z-1)