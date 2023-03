Krunk jadi Kado Blink Sebelum Blackpink Konser

KRUNK, maskot agensi YG Entertainment mengejutkan Blink, penggemar Blackpink, sebelum konser Blackpink dimulai. Maskot beruang berwarna biru muda itu menari dengan gemas diiringi lagu-lagu Blackpink seperti "How You Like That", "Boombayah", "Shut Down", dan masih banyak lagi di area parkir selatan Glora Bung Karno (GBK).

Penampilan Krunk sontak membuat Blink, berteriak antusias dan menyanyikan lagu idola mereka dengan kompak untuk menemani tarian sang maskot.

Salah satu Blink Jakarta, Rahma, mengatakan ia sangat senang karena dapat menyaksikan langsung penampilan Krunk saat menari. Pasalnya, selama ini dia hanya bisa melihatnya melalui platform YouTube.

“Akhirnya bisa melihat Krunk secara langsung karena biasanya cuma nonton lewat YouTube. Ternyata aslinya lucu dan jago nari. Dia kan suka nari bareng idol di YG Entertainment , jadi rasanya starstruck," katanya.

Sejak pukul 13.00 WIB, area sekitar venue konser telah dipadati oleh para penggemar. Kebanyakan dari mereka kompak mengenakan busana senada yakni bernuansa hitam dan merah muda, tak lupa dengan berbagai aksesori lucu dan lightstick Blackpink di tangan mereka.

"Aku jadi Blink kira-kira sejak tahun 2017-an. Senang banget akhirnya bisa nonton," ujar Pia, Blink asal Yogyakarta.

Pia rela jauh-jauh berangkat ke Jakarta untuk menonton sang idola yang sudah lama Ia nantikan.

Datang bersama ketiga teman kuliahnya, Pia mengatakan sangat antusias dan ingin segera bersenang-senang dengan Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo, serta Blink lainnya di konser ini. Ia juga memuji iME Indonesia selaku promotor karena telah berhasil mengatur antrean tiket dengan tertib dan lancar.

“iME keren banget, sih. Antrean tiketnya lancar dan cepat banget. Dan di sini rame banget, semua orang semangat," imbuhnya.

"Semoga aman, tertib, enggak rusuh, enggak dorong-dorongan, pas pulang semuanya senang dan bahagia," harap dia.

Konser Blackpink, di Stadion Utama GBK ini merupakan bagian dari tur dunia yang dimulai di KSPO Dome Olympic Park, Korea Selatan, pada 15-16 Oktober 2022 dan berlanjut ke berbagai negara. Di Jakarta, konser tersebut akan digelar dua hari yakni hari ini, Sabtu (11/3) dan Minggu (12/3). (Z-10)