Lee Jae Wook Bahagia Bisa Bertemu Penggemar Di Jakarta

AKTOR asal Korea Selatan Lee Jae Wook mengaku bahagia bisa bertemu secara langsung dengan para penggemarnya di Jakarta.

"Saya betul-betul bahagia. Jadi, momen-momen seperti ini, bisa bertemu dengan fan di sini. Momen seperti ini adalah momen yang bahagia bagi saya," katanya melalui penerjemah yang disambut dengan teriakan semangat dari seluruh penonton saat acara jumpa penggemar, Sabtu (25/2).

Ini merupakan kali pertama pemeran Jang-Uk dalam serial 'Alchemy of Souls' itu mengunjungi Indonesia. Lee berada di Indonesia dalam melalui acara '2023 Lee Jae Wook Asia Tour Fan Meeting In Jakarta' yang diadakan di The Kasablanka Hall.

Peraih nominasi Best New Actor – Television pada Baeksang Arts Awards yang ke-56 itu pun mengucapkan terima kasih atas sambutan penggemar Indonesia yang menurutnya luar biasa. Dia mengatakan bahwa momen ini akan menjadi penyemangat dirinya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang aktor.



"Ini akan menjadi kenangan yang luar biasa bagi saya. Saya benar-benar terharu oleh Anda semua. Terima kasih banyak dan saya mencintai Anda semuanya," ungkap Lee Jae Wook.

Selama sekitar dua setengah jam, penggemar diajak lebih dekat untuk mengenal sang aktor lewat dua segmen yang didominasi bincang-bincang lewat kemasan game TMI, challenge dengan menebak hal-hal terkait Lee Jae Wook, hingga membagikan beberapa hadiah spesial untuk penggemar.

Pada sesi pertama, selain mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa bertemu dengan penggemar, Lee Jae Wook juga mengungkapkan hal-hal lain yang membuatnya bahagia mulai dari bahagia dengan tangan sebagai anggota tubuh yang dimiliki, bahagia saat mendapat penghargaan dalam kariernya, bahagia mendengar teriakan penggemar, hingga bahagia karena usianya masih muda. Lee Jae Wook mempersembahkan sebuah lagu dalam bahasa Korea menjelang penutup acara. (Ant/OL-15)