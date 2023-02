Susun 1.705 Kubus Rubik Ant-Man, Denny Darko Raih Rekor MURI

SEBANYAK 1.705 kubus rubik bergambar tokoh pemeran film Ant-Man and The Wasp: Quantumania berhasil disusun oleh pesulap Denny Darko yang berkolaborasi dengan rekannya, Chintya Akemi Keirayuki. Rubik itu membentuk lukisan wajah Ant Man, Kang The Conqueror, dan The Wasp.

Proses penyusunan itu, kata Denny, memakan waktu hingga tiga hari. Atas kerja kerasnya itu, Denny pun berhaik meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) karena menjadi penyusun kubus rubik terbanyak.

"Totalnya tiga hari, kalau dihitung jam, ngerjainnya sekitar 21 jam. Saya sampai kurang tidur, kalau Keyra sampai tiphus," kata Denny dalam acara penyerahan penghargaan MURI di Jakarta, Jumat (17/2).

Ia mengatakan, motivasi dalam membuat karya berdimensi mencapai panjang 308 cm dan tinggi 180 cm itu karena menyukai karakter yang ada di film tersebut. Selain itu, juga sebagai tantangan untuk memecahkan rekor yang ia raih sebelumnya.

"Saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Rekor MURI ini sekaligus memecahkan rekor saya sebelumnya yakni 1.500 rubik di tahun 2019," ujarnya.

Sementara itu, Keira mengungkapkan kendala yang dihadapi yakni faktor stamina dan kualitas rubik dengan jumlah mencapai ribuan. Ia mengungkapkan, ribuan rubik tersebut tidak memiliki kualitas yang sama sehingga perlu sedikit usaha untuk mengatasinya.

"Kadang ada yang stikernya beda warna atau malah luntur kena pelumas yang ada di dalam rubik," ucapnya.

Keira mengaku bangga bekerja sama dengan Denny Darko dan siap untuk berkolaborasi di karya-karya selanjutnya.(Ant/OL-5)