Ini Kata Sutradara Ant-Man 3 Soal Kang The Conqueror

FILM Ant-Man and The Wasp: Quantumania memperkenalkan karakter penjahat Kang The Conqueror, yang menjadi ancaman baru bagi tim superhero Ant-Man dan The Wasp.

Muncul pertama kali sebagai He Who Remains di serial Loki, versi terbaru Kang The Conqueror hadir di film Ant-Man ketiga ini. Dia merupakan musuh terbesar yang akan mengubah dunia Marvel Cinematic Universe (MCU) ke depannya.

"Sebagai seseorang yang tumbuh dengan membaca komik, karakter ini adalah salah satu antagonis yang hebat," kata sutradara Peyton Reed melalui keterangan pers, dikutip Kamis (23/2).

Kang The Conqueror, yang diperankan oleh Jonathan Majors, memiliki pemahaman yang unik tentang waktu. Berbekal pengetahuan itu, dia ingin menggunakannya untuk menaklukkan dunia selain Quantum Realm.

Menurut Reed, Ant-Man selalu mengangkat tema keluarga. Tapi, di film ketiganya kali ini, tema tersebut lebih diperdalam dan diperumit termasuk tentang hubungan antara superhero Scott Lang dan anaknya yang bernama Cassie.

"Walaupun kami tetap menggunakan tema keluarga, kami ingin membuat petualangan Ant-Man dan The Wasp menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu, kami membutuhkan penjahat yang hebat seperti Kang The Conqueror," kata sutradara itu.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania menjadi film yang membuka fase lima MCU. Film ini dibintangi oleh Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kathryn Newton, dan seterusnya.

Film terbaru MCU itu, saat ini, tengah tayang di bioskop Indonesia. (Ant/OL-1)