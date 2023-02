Ant-Man 3 Diproyeksi Raup Rp3,8 Triliun di Pekan Debut

FILM terbaru Marvel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, diharapkan dapat mengumpulkan pendapatan total sekitar US$255 juta atau Rp3,8 triliun di box office secara global pada pekan debutnya. Hal itu dilansir Variety, Selasa (14/2) waktu setempat.

Untuk pasar di Amerika Utara, film ketiga Ant-Man itu diproyeksikan meraup antara US$95 juta-US$100 juta (Rp1,4-1,5 triliun) selama akhir pekan Jumat (17/2) hingga Minggu (19/2) atau US$110 juta (Rp1,6 triliun) hingga Senin (20/2).

Sementara di pasar di luar Amerika Utara, Ant-Man 3 diharapkan bisa mengantongi setidaknya US$160 juta (Rp2,4 triliun).

Baca juga: Paul Rudd Mengaku Kesulitan Saat Persiapan Film Terbaru Ant-Man

Khusus di Tiongkok, salah satu pasar box office terbesar, Ant-Man diproyeksikan menghasilkan US$35-55 juta (Rp530-834 miliar).

Menurut Variety, Ant-Man 3 diprediksi bisa menyalip Magic Mike's Last Dance untuk menempati posisi pertama box office di Amerika Utara.

Selain itu, penghasilan Ant-Man 3 diperkirakan akan melampaui dua film pendahulunya yaitu Ant-Man (2015) dan Ant-Man and the Wasp (2018).

Ant-Man and the Wasp: Quantumania disutradarai oleh Peyton Reed. Film ini menjadi film pertama yang membuka fase lima Marvel Cinematic Universe (MCU).

Fase lima kemudian akan berlanjut dengan Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolt, dan Blade.

Aktor Paul Rudd dan Evangeline Lilly kembali bermain peran di film ketiga ini, bersama pemeran-pemeran lainnya termasuk Jonathan Majors, yang melakukan debut sebagai villain Kang the Conqueror.

Ant-Man 3 akan tayang di bioskop secara global mulai Jumat (17/2), termasuk di bioskop Indonesia, yang sudah menayangkan film tersebut pada hari ini, Rabu (15/2). (Ant/OL-1)