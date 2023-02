Serial The Secret Romantic Guesthouse akan Tayang di Viu Bulan Depan

DRAMA romansa misteri The Secret Romantic Guesthouse yang dibintangi Shin Ye Eun dan Ryeo Woon segera tayang di Viu mulai 20 Maret 2023.

Menurut keterangan pers, Kamis (16/2), The Secret Romantic Guesthouse menceritakan kisah Yoon Dan Oh, pemilik wisma Yihwawon, dan tiga penghuni asrama yang tampan.

Ketiga penghuni tampan itu datang ke Hanyang untuk menjalani pendidikan demi lulus ujian masuk menjadi pejabat abdi negara. Namun, mereka malah menelusuri jejak dan petunjuk untuk mengungkap misteri hilangnya salah satu peserta ujian, 13 tahun sebelumnya.

Shin Ye Eun, yang sebelumnya membintangi He Is Psychometric dan Yumi's Cells 2 akan berperan sebagai Yoon Dan Oh.

Sedangkan Ryeo Woon akan berperan sebagai Kang San, sosok yang dingin dan terbiasa sendirian. Namun, saat menginjakkan kakinya di Yihwawon dan bertemu Yoon Dan Oh serta rekan-rekan lainnya, ia mulai membuka hati.

Sebelumnya, Ryeo Woon tampil membintangi drama Doctor Prisoner, Homemade Love Story, dan Through the Darkness.

The Secret Romantic Guesthouse juga akan dibintangi Kang Hoon yang berperan sebagai Kim Si Yeol, seorang pria tidak kenal takut, berapi-api, dan tidak menoleransi ketidakadilan.

Kang Hoon sebelumnya menarik perhatian publik lewat perannya di The Red Sleeve dan Little Women.

Kemudian, ada juga Jung Gun Joo yang akan berperan sebagai Jung Yoo Ha, sarjana dari keluarga bangsawan yang memiliki kepribadian lembut dan peduli dengan perasaan orang lain.

Jung Yoo Ha tumbuh bersama orangtua yang selalu memperlakukannya dengan dingin. Sehingga, ia terhibur dengan kehangat Yoon Dan Oh di Yihwawon.

Sebelumnya, Jung Gun Joo diketahui membintangi Extraordinary You dan Oh My Baby. (Ant/OL-1)