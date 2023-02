Konser Blue Sukses Bangkitkan Nostalgia Penggemar

MEMERIAHKAN hari kasih sayang, boyband asal Inggris Blue membuat penggemarnya histeris saat membuka konsernya di Grand Ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (14/2).



Blue mengawali konsernya dengan lagu “Sorry Seems To Be The Hardest Word” dan dilanjutkan dengan “Heart & Soul”



“Halo Jakarta apa kabar? Apa kah kalian siap untuk berpesta malam ini?“ Sapa Lee Ryan.



Boyband yang beranggotakan Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa dan Lee Ryan ini sontak membangkitkan nostalgia penggemarnya yang tumbuh di era awal 2000-an.



Riuh teriakan histeris para penggemarnya yang didominasi usia sekitar 30 tahun itu menggema tanpa henti di lokasi acara. Mereka juga terus bernyanyi tanpa henti dengan tidak ada satu pun lirik yang terlupakan.



“Kita lihat apakah kalian masih hapal lagu yang satu ini,” ucap Duncan.



Blue melanjutkan konser dengan lagu “Haven’t Found You Yet”, “U Make Me Wanna”, dan “If You Come Back”.



"Jakarta I love you, selamat hari Valentine," ujar Simon.



Konser Blue yang dimulai sekitar pukul 20:00 WIB ini diagendakan membawa 18 lagu selama total 90 menit di antaranya “All Rise”, “Bubblin’”, “Breathe Easy”, dan “Fly By”.



Adapun konser bertajuk “The Romantic Valentine” di Jakarta merupakan rangkaian dari tur “Heart & Soul” yang memperingati 20 tahun Blue berkiprah di industri musik.



Grup ini dibentuk pada tahun 2000 dan merilis tiga album studio sebelum mengumumkan hiatus pada akhir 2004. (Ant/OL-6)