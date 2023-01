Miley Cyrus akan Rilis Album Baru pada Maret

PENYANYI Amerika Serikat (AS) Miley Cyrus akan merilis album baru, yang bertajuk Endless Summer Vacation, pada Maret mendatang, melalui label musik barunya, Columbia Records.

Melalui keterangan pers, dikutip Senin (16/1), album tersebut digambarkan Cyrus sebagai 'surat cinta untuk LA'. Penyanyi berusia 30 tahun itu terakhir kali merilis album pada 2020 dengan judul Plastic Hearts.

"Musik dan penggambaran Endless Summer Vacation [berfungsi] sebagai cerminan dari kekuatan yang dia [Cyrus] temukan saat berfokus pada kesehatan fisik dan mentalnya," ungkap keterangan pers tersebut.

Cyrus juga telah membagikan video trailer album tersebut, yang menggambarkan tema album. Video berdurasi satu menit itu menampilkan Cyrus membacakan dialog singkat dan cuplikan visual terkait Los Angeles (LA) seperti riak air, helikopter, dan menara seluler di pohon palem.

Album Endless Summer Vacation direkam LA, AS, serta diproduseri oleh diproduksi Kid Harpoon dan Tyler Johnson bersama Greg Kurstin and Mike WiLL Made-It.

Album kedelapan Cyrus itu akan tersedia secara global, baik dalam bentuk digital maupun bentuk fisik. Saat ini, penggemar dapat melakukan prapesan format piringan hitamnya (vinyl) yang hanya tersedia di laman daring Cyrus. (Ant/OL-1)