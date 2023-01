Ju Ji Hoon Bintangi Film Komedi Gentleman

AKTOR Korea Selatan Ju Ji Hoon akan tampil sebagai detektif swasta tidak kenal takut yang menyamar untuk mengejar kasus kejahatan yang didalangi penjahat kelas atas dalam film komedi kriminal berjudul Gentleman.

Disutradarai Kim Kyung Won, film ini mengikuti Ji Hyun Soo (diperankan oleh Ju Ji Hoon), seorang detektif swasta yang dituduh menculik kliennya.

Dia berpura-pura menjadi jaksa untuk menemukan klien yang hilang dan melakukan perjalanan untuk melacak orang jahat dengan cara apa pun.

Aktor veteran Park Sung Woong berpartisipasi dalam film, memerankan kepala firma hukum besar.

Selain dia, rookie Choi Sung Eun juga ikut serta, berperan sebagai jaksa tanpa ampun yang bekerja sama dengan Ji Hyun Soo untuk mengungkap kebenaran.

Ju Ji Hoon dikenal melalui sejumlah perannya dalam berbagai film seperti Along With the Gods (2017) dan serial Kingdom (2019). Dia mengatakan pengejaran elite kekuasaan sang detektif akan menghadirkan gaya aksi komedinya.

"(Gentleman) agak seperti film fantasi," kata dia.

Sang aktor menuturkan banyak berdiskusi dengan sutradara untuk secara alami mengekspresikan transformasi protagonis dari seorang detektif menjadi jaksa yang memproklamirkan diri.

"Tidak mudah mengalahkan orang yang kuat dan aku mencoba menggambarkan (Ji) sebagai karakter yang belum pernah terlihat sebelumnya," tutur dia.

Sementara itu, Park Sung Woong mengatakan ingin membuat karakter penjahat dengan gaya unik, menggunakan mode dan pengaturan mewah.

"Aku ingin karakter penjahat dilihat sebagai tembok besar yang tidak bisa ditembus," kata dia.

Gentleman sudah tayang di bioskop Korea Selatan pada 28 Desember 2022. Ini adalah film orisinal pertama Wavve dan akan tersedia di platform streaming lokal di kemudian hari, dengan jadwal rilis yang belum dikonfirmasi. (Ant/OL-1)