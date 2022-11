Don't Worry Darling Tayang di HBO Go Mulai 27 November

DARI New Line Cinema, hadirlah film Don’t Worry Darling, yang disutradarai oleh Olivia Wilde (Booksmart) dan dibintangi Florence Pugh (mendapat nominasi Oscar untuk Little Women), Harry Styles (Dunkirk), Wilde (Babylon – akan tayang), Gemma Chan (Crazy Rich Asians), KiKi Layne (The Old Guard), dan Chris Pine (All the Old Knives). Don’t Worry Darling akan tayang di HBO mulai Minggu (27/11).

Alice (Pugh) dan Jack (Styles) beruntung tinggal di komunitas ideal Victory, kota perusahaan uji coba yang menampung mereka, yang bekerja untuk pekerjaan sangat rahasia, Victory Project, beserta keluarga.

Optimisme masyarakat tahun 1950-an, yang dianut sang CEO, Frank (Pine) – mitra perusahaan, pelatih kehidupan yang motivasional dan visioner – menancapkan setiap aspek kehidupan sehari-hari dalam kondisi utopia yang erat.

Sementara para suami menghabiskan hari-hari di dalam kantor pusat Victory Project, mengerjakan “pengembangan materi progresif,” para istri – termasuk rekan Frank yang elegan, Shelley (Chan) – menghabiskan waktu menikmati keindahan, kemewahan dan pesta pora komunitas mereka.

Hidup begitu sempurna, dengan setiap kebutuhan penduduk disediakan oleh perusahaan. Sebagai imbalannya mereka harus memberi komitmen tanpa pilihan dan pertanyaan untuk Victory.

Namun, ketika perpecahan dalam kehidupan yang ideal tersebut muncul, memperlihatkan cuplikan dari suatu hal yang lebih menakutkan di balik suasana yang menarik, Alice tidak dapat menahan diri untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya mereka lakukan di Victory, dan mengapa. Seberapa besar Alice rela kehilangan untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di surga tersebut?

Sebuah thriller psikologis yang berani, berliku dan secara visual memukau, Don’t Worry Darling merupakan fitur berpengaruh dari sutradara Wilde yang menawarkan suguhan memabukkan dari Pugh dan Styles, dikelilingi para pemeran yang mengesankan dan sempurna.

Film ini juga dibintangi Nick Kroll (How It Ends), Sydney Chandler (Pistol), Kate Berlant (Once Upon a Time… In Hollywood), Asif Ali (WandaVision), Douglas Smith (Big Little Lies), Timothy Simons (Veep), dan Ari’el Stachel (Respect the Jux – akan tayang).

Wilde menyutradarai dari skenario karya penulis Booksmart, Katie Silberman, dari sebuh kisah karya Carey Van Dyke & Shane Van Dyke (Chernobyl Diaries) dan Silberman.

Film ini diproduksi oleh Wilde, Silberman, Miri Yoon dan Roy Lee, bersama Richard Brener, Celia Khong, Alex G. Scott, Catherine Hardwicke, Carey Van Dyke dan Shane Van Dyke sebagai executive producer.

Wilde bergabung di balik kamer bersama director of photography yang mendapat nominasi dua kali Oscar® Matthew Libatique (A Star Is Born, Black Swan), production designer Katie Byron (Booksmart), editor Affonso Gonçalves (The Lost Daughter), composer yang mendapat nominasi Oscar® John Powell (Jason Bourne), music supervisor Randall Poster (No Time to Die) dan costume designer Arianne Phillips (Once Upon a Time… In Hollywood). (RO/OL-1)