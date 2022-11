Selena Ceritakan Perpisahan dengan Bieber di Dokumenter yang Baru Dirilis

PERPISAHAN antara penyanyi Selena Gomez dan Justin Bieber disampaikan dalam dokumenter terbaru berjudul “Selena Gomez: My Mind & Me”. Dokumenter itu menggambarkan “hal terbaik yang pernah terjadi” padanya.

Film dokumenter baru yang dirilis di Apple TV+ pada Jumat (4/11) itu, Gomez berbicara jujur tentang akhir hubungannya dengan Justin Bieber pada 2018.

“Ini lebih dari sekadar cinta yang hilang," katanya tentang lagu hit 2019, "Lose You To Love Me," yang secara luas diyakini tentang perpisahannya dengan Bieber.

"Saya belajar untuk memilih diri saya sendiri, untuk memilih hidup, tetapi juga berharap orang-orang dapat menemukan rahmat dan kedamaian di dalamnya juga. Lagu ini bercerita tentang Anda yang benar-benar kehilangan setiap bagian dari diri Anda hanya untuk menemukan kembali diri sendiri,” ungkap Gomez.

Gomez dan Bieber memiliki romansa yang kala itu putus-nyambung berlangsung dari 2012 hingga 2018. Tak lama setelah mereka berpisah untuk selamanya, Bieber dikabarkan menikahi Hailey Baldwin.

“Saya merasa dihantui oleh hubungan masa lalu yang tidak ingin dilepaskan oleh siapa pun. Kemudian saya melewatinya, dan saya tidak takut lagi,” tutur Gomez.

Baca juga: Positif Covid-19, Selena Gomez Batal Promosikan Film Terbarunya

Gomez kemudian merenungkan akhir hubungan dan bagaimana akhirnya dia menemukan cahaya dalam situasi yang gelap. Dia mengungkapkan seperti harus melalui patah hati terburuk dan kemudian melupakan semuanya begitu saja.

“Saya merasa seperti harus melalui patah hati terburuk yang pernah ada dan kemudian melupakan semuanya begitu saja, itu benar-benar membingungkan," tukasnya.

“Tapi saya hanya berpikir itu perlu terjadi, dan pada akhirnya itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya,” pungkasnya.(Ant/OL-5)