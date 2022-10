Positif Covid-19, Selena Gomez Batal Promosikan Film Terbarunya

PENYANYI sekaligus aktris Selena Gomez mengatakan kepada penggemar bahwa dirinya batal tampil di sebuah acara televisi karena positif covid-19. Selebritas berusia 30 tahun itu dijadwalkan tampil di acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon untuk mempromosikan film terbarunya yang berjudul Selena Gomez: My Mind & Me.

"Saya tidak akan tampil di Fallon. Saya akhirnya terpapar covid-19, tetapi saat ini saya sedang beristirahat dan merasa baik-baik saja," kata penyanyi lagu Wolves itu.

Gomez kemudian memberi peringatan bahwa covid-19 masih ada di luar sana.

"Sebagai pengingat, covid-19 masih ada di luar sana. Dapatkan pembaruan tentang vaksin kalian. Saya sebenarnya dijadwalkan untuk tampil minggu ini. Love you all," lanjut bintang serial Only Murders in the Building tersebut.

My Mind & Me disutradarai dan diproduksi oleh Alek Keshishian, yang juga menyutradarai film dokumenter 1991 Madonna: Truth or Dare, akan dirilis pada 4 November.

Trailer film My Mind & Me telah rilis pada awal bulan ini. Dalam klip trailer tersebut, Gomez mengatakan pada dirinya sendiri, "Jadilah dirimu apa adanya, Selena. Tidak ada yang peduli dengan apa yang kamu lakukan. Ini tentang siapa aku. Baik-baik saja dengan di mana saya berada. Saya bersyukur masih hidup."

Dalam klip itu, dia melanjutkan, "Biarkan aku berjanji. Aku akan berhenti hidup seperti ini. Bagaimana cara belajar untuk bernapas sendiri lagi?" ucapnya. (OL-1)