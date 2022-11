Trailer dan Poster Avatar: The Way of Water Dirilis

Studio film asal Amerika 20th Century Studios pada Selasa (2/11) waktu setempat merilis trailer dan poster baru untuk “Avatar: The Way of Water”, mengutip keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta pada pada Kamis (3/11).

Menurut keterangan pers, pertunjukan cahaya yang menampilkan cuplikan eksklusif dari film akan diproyeksikan di Air Terjun Niagara dalam rangka merayakan peluncuran trailer dan poster “Avatar: The Way of Water”.

Sebagai informasi, “Avatar: The Way of Water” merupakan sekuel dari film pertama “Avatar”, sebuah film terlaris sepanjang masa yang memenangkan Academy Award. Sekuel karya James Cameron itu dijadwalkan tayang di bioskop pada Desember 2022.

“Avatar: The Way of Water” diproduksi oleh Cameron dan Jon Landau, serta Lightstorm Entertainment. Film turut dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang dan Kate Winslet. Skenario oleh James Cameron, Rick Jaffa, dan Amanda Silver.

Sekuel “Avatar” diklaim akan menyuguhkan pengalaman sinematik yang belum pernah ada sebelumnya, di mana Cameron akan membawa penonton kembali ke dunia Pandora yang megah dalam petualangan penuh aksi yang spektakuler dan menggugah.

Berlatar satu dekade setelah peristiwa film pertama, "Avatar: The Way of Water" menceritakan kisah keluarga Sully (Jake, Neytiri, dan anak-anak mereka) termasuk masalah yang mengikuti mereka, sejauh mana mereka berusaha untuk menjaga satu sama lain tetap aman, pertempuran yang mereka perjuangkan untuk tetap hidup, dan tragedi yang mereka alami. (Ant/OL-12)