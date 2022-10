Jenama Lokal Heaven Lights Bawa Keindahan Papua di Panggung Internasional

JENAMA lokal Heaven Lights yang fokus pada busana modest merangkum keindahan alam Papua dalam ragam koleksinya. Ya, provinsi di timur Indonesia itu menyimpan keindahan alam, keanekaragaman hayatu dan budaya yang mempesona. Tak heran jika banyak wisatawan ingin berkunjung menjelakahi keindahan alam dan berkenalan dengan kebudayaannya.

Keindahan alam Bumi Cenderawasih tersebut menginspirasi Heaven Lights untuk koleksi terbaru dan dipamerkan di panggung internasional New York Fashion Week (NYFW) Spring Summer 2023, 11 September 2022, di Spring Studio, New York, Amerika Serikat.

"Awalnya itu kemarin kita bergabung dengan show yang namanya Indonesia Now. Di Indonesia Now itu ada designer lainnya dan masing-masing harus mampu membawa daerah di Indonesia. Karena kita ingin memunculkan spirit of Indonesia, akhirnya kita coba munculkan nama Papua. Karena, Papua itu pulau yang eksotis, bukan cuma kebudayaannya saja yang menarik, kekayaan alam hingga keanekaragaman hayati bawah lautnya juga mempesona. Kita eksplorasi hingga akhirnya memilih Papua sebagai inspirasi," kata Head of PR and Marketing Heaven Lights Anastasia Gretti Schender saat ditemui dalam acara Media Gathering dan Product Display, di Hallf Patiunus Jakarta Selatan, Senin (17/10).

Heaven lights sendiri memiliki ciri khas bernuansa earth tone. Akan tetapi, untuk New York Fashion Week (NYFW) 2023, mereka akan keluar dari ciri khas dengan tema yang dibawa nanti "Torang Pu Tanah", yaitu keindahan alam Papua yang sangat luar biasa, terlebih lautannya.

Anastasia menambahkan, dalam menemukan design yang unik memerlukan proses panjang. Mencari unsur keindahan alam yang lalu dapat diterjemahkan dalam design busana baik berupa warna maupu motif. Sementara, untuk bahan-bahannya terdiri dari bahan yang light sesuai dengan motif printnya.

Kali ini, Heavens Lights tidak hanya memproduksi pakaian saja, ada juga aksesoris seperti tas, brosdan juga akan hadir koleksi Footware.(OL-5)