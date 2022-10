Kaleb J Ungkapkan Indahnya Jatuh Cinta dalam To The Moon and Back

MUSISI Kaleb J merilis single baru dan kali ini melukiskan indahnya jatuh cinta dalam To The Moon and Back.

Kehadiran To The Moon and Back menandai kembalinya Kaleb menghadirkan single solo pertama di 2022 setelah sebelumnya ia fokus dalam kolaborasi bersama PJ Morton lewat Please Don't Walk Away.

"Lagu ini sebenarnya adalah cerita khayalan saat aku nanti punya pacar. Bagaimana perasaan yang aku rasakan," ujar Kaleb tentang lagu barunya itu dalam siaran pers, dikutip Minggu (16/10).

Dalam lagu itu, Kaleb juga menggambarkan bahasa cintanya atau kini lebih akrab dikenal dengan sebutan love language dengan melodi yang easy listening dan lirik berbahasa Inggris.

Sentuhan manis tidak hanya diberikan oleh Kaleb J lewat beat yang catchy saja, tapi juga adanya sedikit twist lirik dengan Bahasa Indonesia di lagu ini.

"Tujuannya memang mau kasih details yang bisa bikin surprise pendengar. Di satu sisi, aku merasa selipan bahasa Indonesia di lagu ini bikin lagunya sendiri semakin manis," kata Kaleb.

To The Moon and Back ditulis oleh Kaleb J bersama Belanegara Abe dan Abraham Edo, yang juga bertugas sebagai produser musik untuk single ini.

Selain itu, Synth and Keyboard diisi oleh Axl Giovano, Guitar oleh Abraham Edo, Bass oleh Jundy Salut, Trumpet oleh Jordy W, Drum and Programming oleh Belanegara Abe, Mixing oleh Ross Ferraro & Studio 301, dan Mastering oleh Dimas Pradipta at Summit Studio.

Ia mengaku, selama pembuatan To The Moon and Back, ia merasa berbunga-bunga bahkan tersenyum-senyum sendiri meski inspirasinya hanya berdasarkan khayalannya semata.

Dengan rasa bahagia yang tidak terbendung itu, ia ingin menularkan perasaan tersebut kepada para penggemarnya mengingatkan betapa manisnya rasa jatuh cinta.

"Aku ingin berbagi rasa berbunga-bunga tadi ke temen-temen semua yang mendengarkan lagu ini, supaya kita bisa menyelami keindahan mencintai," ujar Kaleb menutup pesan hangatnya itu.

To The Moon and Back kini sudah dapat dinikmati di berbagai digital streaming platform di Tanah Air. (Ant/OL-1)