Kembaran Agnez Mo Hadir di Singapura

SETELAH kurang lebih 2 tahun lamanya, akhirnya, pada Rabu (5/10) malam, Agnez Mo menyingkap tirai merah di Madame Tussauds Singapura. Di balik tirai tersebut, terdapat patung lilin dirinya.

Melalui Instagram pribadinya, Agnez membagikan momen detik-detik peluncuran patung lilinnya itu.

Selain bersama audiens offline yang terdiri dari 50 penggemar terpilih dan artis-artis kenalan Agnez, pihak Madame Tussauds Singapura juga menyiarkan secara langsung acara tersebut di beberapa akun sosial media mereka.

Baca juga: Patung Lilin Agnez Mo akan Dipajang di Museum Madame Tussauds Singapura

Tidak hanya siaran langsung, mereka juga menggunggah video peluncuran dan beberapa foto Agnez bersama kembarannya tersebut.

Sesi meet & greet juga diadakan bersama 50 penggemar beruntung tersebut. Mereka berasal dari Singapura dan daerah sekitarnya.

Netizen pun memberikan respon positif terhadap patung lilin Agnez Mo tersebut.

Beberapa di antaranya ada

@mistern*****, "MIRIP BANGET??????"

@ruk***, "Parah keren bgt ini 99,99% mirip sama aslinya ??????"

@lionardy***, "So proud of you queen" (OL-1)