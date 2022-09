Soundrenaline 2022 Siap Guncang Jakarta Dengan 18 Musisi Internasional

Penyelenggaraan festival musik secara tatap muka telah banyak digelar, Soundrenaline sebagai festival musik terbesar di Indonesia yang telah mencapai usia 18 tahun, turut serta membangkitkan semangat bermusik para musisi Indonesia dan menghidupkan industri musik Tanah Air yang sempat redup dengan kembali digelarnya Soundrenaline di Jakarta.

Mengusung tema #COMEBACKLIVEANDLOUDER, Soundrenaline 2022 ingin membawa kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik pop culture terdepan dengan lintas genre dan lintas generasi terbesar di Indonesia.

“Kami melihat ini lah saatnya membawa kembali hype Soundrenaline sebagai festival musik yang paling ditunggu-tunggu pecinta musik dengan kembali menggelarnya di Jakarta, tepatnya di Eco Park, Ancol, pada tanggal 26-27 November 2022,” jelas Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2022.

Ravel Entertainment menggelar Soundrenaline 2022 ke-18 dengan gebrakan yang tidak tanggung-tanggung yaitu menghadirkan 18 musisi internasional diantaranya Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves dan masih banyak lagi yang akan diumumkan selanjutnya. Sementara untuk musisi-musisi nasional juga dipastikan akan tampil di panggung Soundrenaline diantaranya Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, Deadsquad, Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, Prediksi hingga Potret.

Ravel Entertainment kali ini juga menggandeng Samara Live untuk turut serta menyuguhkan sajian berupa konten-konten terbaik di luar musik, sehingga Soundrenaline 2022 kali ini dipastikan akan berbeda dengan festival musik lainnya.

Desy Bachir, CMO Samara Media & Entertainment, menyatakan kesiapannya atas sederet konten non-musik yang akan dihadirkan Samara Live di Soundrenaline 2022. “Fenomena industri musik masa kini menuntut penyelenggara festival musik untuk terus berinovasi dan bereksplorasi. Jadi nantinya di tiap-tiap panggung Soundrenaline 2022 akan dihadirkan juga hiburan berupa comedy show,” ujarnya.



Lebih lanjut, Desy mengatakan akan menghadirkan Tahilalats yang sudah banyak dikenal dengan karya-karya unik dan penuh kejutan dalam berbagai instalasi hasil karyanya, dimana salah satunya nanti adalah sebuah instalasi spesial yang dapat dinikmati di depan panggung utama Soundrenaline 2022.

Kolaborasi antar musisi tampaknya sudah menjadi semacam menu wajib di setiap pergelaran Soundrenaline. Di tahun 2022 ini kembali akan ada kolaborasi antar musisi baik dari genre maupun lintas generasi dan dipastikan akan membuat Soundrenaline yang ke-18 semakin unik dan penuh dengan kejutan.

Meskipun sudah pernah tampil di Soundrenaline, Isyana Sarasvati tetap merasakan energi dan antusiasme yang berbeda ketika kembali didapuk menjadi salah satu line up di festival musik terbesar di Indonesia ini. Untuk penampilannya di Soundrenaline 2022, Isyana Sarasvati mengaku bakal memberi penampilan spesial. "Senang rasanya bakal main di Soundrenaline 2022 karena saya ingin memberikan penampilan terbaik dengan membawakan Full album Lexicon. Saya rasa ini bakal menjadi pengalaman yang menyenangkan baik buat saya dan penonton Soundrenaline,” sambung Isyana.

Stevi Item dari Deadsquad juga membeberkan bahwa dirinya bangga dan merasa memiliki moment khusus ketika band-nya bisa tampil di panggung Soundrenaline. “Soundrenaline adalah festival musik yang legendaris, selalu memiliki tempat khusus di hati para pecinta musik. Bahkan sempat ada yang menjulukinya sebagai “Lebaran” nya para musisi Indonesia, karena menjadi ajang silaturahmi segenap musisi dari berbagai macam genre melebur dalam satu acara. Untuk Deadsquad sendiri tentunya sebuah kebanggan bisa bermain di Soundrenaline dan ini menjadi kesempatan untuk mengenalkan musik yang kami mainkan kepada bigger audience yang beragam selera musiknya. Soundrenaline festival yang tepat untuk ini,” terangnya. (OL-12)